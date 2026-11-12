Jordan Bardella plainte Mediapart faux écrits antisémites

Jordan Bardella a déposé plainte pour faux et usage de faux après les révélations de Mediapart sur des écrits de jeunesse. Le RN nie et vise l'authenticité des documents.

Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a officiellement déposé une plainte pour faux et usage de faux, marquant un tournant décisif dans le conflit juridique avec le site d'investigation Mediapart. Cette démarche intervient six semaines après la publication d'un dossier accusant le dirigeant politique d'être l'auteur d'écrits de jeunesse d'inspiration antisémite. Le parquet de Paris a confirmé avoir reçu cette plainte simple le mardi, clôturant une période de tensions accrues au sein de la droite radicale française.

Mécanisme juridique et plainte contre X

Cette nouvelle saisine judiciaire diffère fondamentalement de la première action intentée par Jordan Bardella. Initialement, le 30 septembre, le dirigeant du Rassemblement National avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation, une procédure qui oblige automatiquement les juges d'instruction à poursuivre l'affaire. En revanche, la présente plainte contre X est une plainte simple adressée directement au ministère public, laissant aux magistrats le soin d'analyser les faits et de décider des suites à donner, potentiellement via une enquête de police.

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Les accusations de Mediapart et l'authentification

Le cœur du litige repose sur une enquête publiée le 28 septembre, retraçant des messages privés envoyés par Jordan Bardella à l'été 2013, alors qu'il avait entre 17 et 18 ans sur la plateforme Messenger. Mediapart attribue à l'actuel président du Rassemblement National des propos qualifiés d'antisémites, notamment des affirmations selon lesquelles les banques seraient détenues par des juifs ou que le juif doit dominer les autres peuples. Le site d'investigation a publié début octobre une extraction certifiée par huissier le 29 septembre, obtenue auprès de Meta le 16 août, visant à prouver l'authenticité de ces documents.

La réaction ferme du Rassemblement National

Jordan Bardella nie catégoriquement être l'auteur de ces messages, qualifiant ces révélations de faussetés grossières et d'opérations de déstabilisation politique destinées à l'abattre avant les élections. Il a dénoncé une " barbouzerie " et affirme subir un complot visant à perturber la stratégie de son parti. Cette position est fermement soutenue par Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National à la présidentielle, qui a proclamé une confiance à 1 000 % envers son président et déclaré que celui-ci est innocent.

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Impact sur la campagne présidentielle de 2027

Cette affaire survient dans un contexte électoral tendu, à quelques mois de l'élection présidentielle prévue le 18 avril et le 2 mai 2027. Les révélations de Mediapart menacent directement la stratégie de " dédiabolisation " entretenue par Marine Le Pen depuis 2011, notamment face à l'héritage de Jean-Marie Le Pen. L'intégration de ce dossier pourrait perturber les perspectives politiques du Rassemblement National, alors que Jordan Bardella avait pourtant été invité en mars 2025 en Israël pour une conférence contre l'antisémitisme, soulignant la complexité du positionnement du parti.

Tensions médiatiques et stratégie du parti

Les relations entre le Rassemblement National et la presse d'investigation se sont durcies, illustrées par le refus d'accès à un journaliste de Mediapart lors de la présentation du nouveau livre de Jordan Bardella à Saint-Savin, provoquant le départ de la quasi-totalité des médias présents. Face à cette hostilité grandissante, Marine Le Pen a recommandé à ses journalistes de porter " un costard en kevlar ", un signe manifeste de l'agressivité ressentie. Mediapart, de son côté, attend l'ouverture d'une enquête judiciaire pour authentifier définitivement les écrits et les attributions, considérant la plainte de Jordan Bardella comme une bonne nouvelle pour la transparence.