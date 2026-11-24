Le président du RN soutient totalement la députée Laure Lavalette accusée d'antisémitisme en 1997, tout en admettant une erreur de sa part. Analyse des enjeux politiques.

Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a réaffirmé son soutien inconditionnel à Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, après les révélations du magazine Les Jours concernant des écrits antisémites publiés en 1997.

Une faute admise sans sanction politique

Lors d'une déclaration publique diffusée sur BFMTV ce lundi 23 novembre, Jordan Bardella a explicitement reconnu qu'il s'agissait d'une erreur de la part de Laure Lavalette, qualifiant ce passé d'inattention, tout en précisant que la parlementaire conserve son total soutien au sein de l'équipe de campagne.

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Le dirigeant du parti a fermement exclu toute remise en cause de la présence de Laure Lavalette dans le cercle proche de Marine Le Pen, affirmant avec force que cette dernière n'a de comptes à rendre qu'à ses électeurs directs et non à la presse d'investigation.

Les détails de l'affaire livret étudiant de 1997

L'enquête du magazine Les Jours pointe du doigt le rôle de Laure Lavalette à la tête de l'antenne bordelaise du syndicat étudiant Renouveau étudiant entre 1996 et 1998, une organisation alors affiliée au Front National dont la signature sur un livret de sept pages publié en 1997 est mise en cause.

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Ce document promotionnel contenait une caricature jugée profondément antisémite, représentant deux rats noirs aux allures fascistes malmenant un étudiant noir surnommé le camarade Debilowicz, ce qui a déclenché la polémique actuelle et conduit Les Jours à demander des explications.

Réactions politiques et refus de la comparaison

Précédemment, Laure Lavalette avait tenté de minimiser l'impact de ces révélations en évoquant la distance temporelle de trente ans et un contexte social différent, mais Jordan Bardella a refusé de reprendre cette justification estimant que les propos antisémites restent condamnables aujourd'hui quel que soit le passé.

Le président du RN a également tenu à distinguer clairement cette affaire des accusations personnelles le concernant, refusant toute analogie avec les messages Messenger de 2013 attribués à son compte par Mediapart, qu'il nie fermement avoir écrits malgré la certification par huissier et Meta.

Conséquences juridiques et stratégie de campagne

Face aux accusations personnelles, Jordan Bardella a déposé plainte pour diffamation fin septembre puis pour faux et usage de faux début novembre, soulignant sa détermination à protéger son intégrité tout en maintenant une ligne politique uniforme pour assurer la crédibilité de la campagne de Marine Le Pen en vue de la présidentielle de 2027.