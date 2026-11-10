Jordan Bardella détaille les propositions du RN sur la sécurité, la vie chère et les salaires

Jordan Bardella, président du RN, présente des mesures sur la police, l'école, la fiscalité et les salaires qu'il défendrait si son parti accède au pouvoir.

Jordan Bardella, président du Rassemblement National (RN), a présenté une série de propositions qu'il défendrait si son parti arrive au pouvoir. Parmi elles, une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, la fermeture des mosquées radicales et l'expulsion d'étrangers radicalisés diffusant l'idéologie islamiste. Les déclarations, rapportées sous forme de citations et de titres, touchent aussi à l'école, à la fiscalité sur l'énergie et aux salaires.

Ces annonces s'inscrivent dans la perspective de l'élection présidentielle, que Jordan Bardella évoque en lien avec Marine Le Pen. Le président du RN a formulé plusieurs de ces propositions dans un contexte où le pouvoir d'achat et la sécurité figurent parmi les préoccupations mises en avant par son parti.

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Sécurité : Jordan Bardella propose une présomption de légitime défense

Jordan Bardella annonce une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre si le RN arrive au pouvoir, selon les propos rapportés dans ce texte. Il affirme que l'État sera pro-police, une formule qui résume l'orientation qu'il attribue à son parti en matière de maintien de l'ordre.

Sur le terrain religieux et migratoire, Jordan Bardella assure qu'il fermera les mosquées radicales et expulsera les étrangers radicalisés qui diffusent l'idéologie islamiste. Ces mesures sont présentées comme des engagements du président du RN, sans que le texte source précise les procédures juridiques retenues pour les mettre en œuvre.

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Le texte ne détaille pas les modalités concrètes de ces dispositifs, notamment le cadre légal exact ou le calendrier d'application. Les lecteurs doivent donc retenir ces annonces comme des positions exprimées par Jordan Bardella, et non comme des textes déjà adoptés.

Vie chère : la TVA sur l'énergie et les salaires au cœur du programme

Jordan Bardella souhaite baisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur le carburant et sur l'énergie, selon la formulation retenue dans le texte. La mesure vise directement les dépenses contraintes des ménages, dont le coût augmente lorsque les prix de l'énergie progressent.

Sur les salaires, Jordan Bardella propose de libérer 10 % d'augmentation nette des salaires, exonérés de charges pour les chefs d'entreprise, jusqu'à trois fois le Smic. Le mécanisme repose donc sur une exonération de cotisations sociales ciblée, dont le texte ne précise pas le coût budgétaire ni les conditions détaillées.

Dans le même temps, Jordan Bardella affirme que le RN souhaite mettre en place une tenue commune, un uniforme à l'école. Cette proposition, rattachée au thème de l'éducation, complète un ensemble de mesures présentées comme des réponses aux attentes des familles.

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Présidentielle : les déclarations de Jordan Bardella sur les ministres et les rivaux

Jordan Bardella affirme que Edwige Diaz, Charles Alloncle et Laurent Jacobelli seraient naturellement ministres si Marine Le Pen remporte la présidentielle. Il estime aussi que Teddy Riner a le droit d'être candidat à l'élection présidentielle, sans voir de problème à cela.

Le président du RN a également déclaré que la France est le pays le moins raciste du monde, propos que le titre source attribue à Marine Le Pen et que Jordan Bardella aurait partagé à 300 %, selon la formulation exacte du texte. Sur le climat, Jordan Bardella estime que La France insoumise a une responsabilité très lourde dans la dégradation du climat.

Ces prises de position opposent Jordan Bardella à plusieurs formations politiques et nourrissent le débat sur la future équipe gouvernementale. Le texte ne précise pas de date pour ces échéances, et ces propos doivent être lus comme des déclarations attribuées au président du RN.