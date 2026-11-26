Tensions politiques entre le maire de Cannes et le président du Rassemblement National sur la question des retraites et de la fiscalité locale.

L'opposition politique entre David Lisnard, maire de Cannes, et Jordan Bardella, président du Rassemblement National, s'est intensifiée récemment autour des questions fiscales et sociales concernant les retraités.

Bardella a vivement critiqué les propositions du maire de Cannes, qualifiant son projet de rétablissement de la taxe d'habitation de choix étrange. Il souligne une contradiction majeure pour un homme qui se présente comme libéral et qui promet de libérer la France de ce qu'il nomme l'étouffoir fiscal. Selon le dirigeant nationaliste, cette initiative va à l'encontre des promesses faites aux citoyens et renforce le sentiment que certaines élites locales s'éloignent de leurs bases électorales.

Also read Ces signes qui montrent que David Lisnard commence à inquiéter le RN

Bardella protège le pouvoir d'achat des retraités

Bardella insiste sur la nécessité de ne pas traiter les retraités comme un bloc homogène et indifférencié. Il rappelle avec émotion que de nombreux Français vivent aujourd'hui avec des ressources très modestes après leur carrière professionnelle, ce qui rend toute mesure pouvant peser sur leur pouvoir d'achat particulièrement inacceptable et socialement injuste.

Advertisement

Cette critique s'inscrit dans une stratégie plus large de mise en garde contre une éventuelle convergence politique entre certains membres de la droite traditionnelle et le camp libéral au pouvoir, une alliance que le Rassemblement National rejette catégoriquement comme étant incompatible avec la volonté de changement exprimée par une partie importante de l'électorat français.