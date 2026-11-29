Découvrez pourquoi Jonathan Bailey, 37 ans, succède à Patrick Dempsey pour devenir l'homme le plus sexy de la planète selon le magazine People et l'analyse des experts.

Jonathan Bailey, l'acteur de 37 ans, vient d'être couronné "homme le plus sexy de la planète" par le magazine People. Cette distinction marque une nouvelle étape dans la longue tradition de ce classement annuel. Il succède ainsi à Patrick Dempsey, lui-même ayant succédé aux légendes Brad Pitt, élu en 1995 et 2000, et Mel Gibson qui avait inauguré la liste en 1985.

Une tradition annuelle depuis 1985

Le magazine People a établi cette spécificité éditoriale dès 1985. Le couronnement initial avait alors désigné Mel Gibson comme la première vedette masculine à recevoir ce titre. La liste a évolué pour inclure Brad Pitt deux fois, en 1995 et en 2000. Patrick Dempsey a également occupé cette position avant l'actuel lauréat Jonathan Bailey. Chaque année, cette publication dévoile son classement pour identifier la personnalité masculine considérée comme la plus séduisante par le grand public.

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Définition scientifique du sex-appeal

Blanca Cobb, experte en langage corporel interviewée par le HuffPost, explique que le sex-appeal réside dans l'œil du spectateur. Il n'existe pas de standard physique unique car les personnalités élues diffèrent considérablement sur le plan visuel. Certains sont attirés par les attributs faciaux, tandis que d'autres privilégient la voix. La hauteur, le ton et l'intonation vocale peuvent être perçus comme sexys. L'odeur d'une personne joue également un rôle majeur dans cette attirance subjective. Le langage corporel, lorsqu'il est chaleureux, ouvert et confiant, est source d'excitation.

Bases biologiques et évolutives

Des scientifiques ont analysé si être sexuellement suggestif ou stimulant relève d'une réaction biologique. Kelsey Latimer, psychologue américaine, explique que l'attraction physique sert à la reproduction pour maintenir l'espèce en vie. La théorie de la courbure des hanches chez les femmes symbolise la fertilité dans ce cadre évolutif. L'exposition répétée à certains traits augmente également l'attirance. L'attraction combine donc des facteurs biologiques innés et des acquis culturels. La beauté physique n'est pas universelle mais propre à chaque individu.

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Impact de la personnalité sur l'attraction

La personnalité peut modifier radicalement la perception initiale de l'attraction physique. Un sourire éclatant ou une coiffure impeccable ne suffisent pas à rendre une personne sexy. Des traits de caractère comme l'humour, la confiance en soi et la gentillesse sont plus déterminants. Une étude de 2017 à l'université Simon Fraser au Canada confirme ces résultats. La confiance dans la manière de parler et d'agir est perçue comme attrayante. Le charisme reflète le charme, le magnétisme et l'intelligence sociale.

Exemples concrets de séduction

Il est fréquent de rencontrer quelqu'un jugé quelconque physiquement au premier abord. Connaître cette personne peut révéler un grand sourire ou de beaux yeux. Kelsey Latimer assure que ce changement de perception n'est pas une coïncidence. La personnalité agit comme un catalyseur pour l'attraction positive ou négative. Les critères de séduction varient selon les individus. Cette dynamique explique pourquoi la notion de beauté reste si subjective et personnelle dans les relations humaines.