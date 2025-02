Jon Echegaray, l'As de l'UBB, illumine son premier match en Top 14

Jon Echegaray, jeune arrière formé à Bidart et au Biarritz Olympique, a marqué les esprits lors de sa première apparition en Top 14 avec l'UBB face à Bayonne. Avec un essai, une passe décisive et une assurance au pied, il a permis à son équipe de se démarquer malgré la défaite.

Formé à Bidart puis au Biarritz Olympique , le jeune arrière Jon Echegaray a fait ses débuts en Top 14 avec l' UBB . C'est lors du match face à Bayonne , sur la pelouse de Jean-Dauger, que ce jeune joueur de 19 ans a captivé l'attention. Sa mission était de combler les absences de joueurs importants de l' UBB comme Romain Buros, Nans Ducuing, Mateo Garcia et Louis Bielle-Biarrey.

Echegaray a relevé ce défi avec brio en marquant un essai, en effectuant une passe décisive et en démontrant une grande assurance au pied. Malgré un plaquage insuffisant sur Bruni qui a permis à Rouet de marquer un essai (24e), Echegaray a offert une performance remarquable. Ses coéquipiers de l'UBB lui pardonneront certainement ce seul tournure négative. Bayonne, dominateur en conquête et mené logiquement au score, a subi un choc en début de deuxième période, encaissant un cinglant 0-15 en l'espace de cinq minutes. Mais les Bayonnais ont repris leur contrôle et remporté une 8e victoire à domicile (36-32). Maxime Lucu, le capitaine de Bayonne et ancien joueur du BO, a exprimé sa fierté pour Echegaray : « Je suis fier de lui parce que ce n’est pas le plus facile des matchs pour commencer en Top 14. Il avait la pression, sachant qu'il vient du Biarritz Olympique ». Le jeune joueur, originaire de Bidart où il a joué jusqu'à ses 14 ans, a impressionné dès la 6e minute avec une relance audacieuse depuis ses 30 mètres. Echegaray a dribblé Martocq, qui était monté très haut, avant d'accélérer vers les 35 mètres adverses et de passer la balle à Depoortere, qui n'a eu qu'à aplatir (7e). Il s'est ensuite offert un essai personnel cinq minutes avant l'heure de jeu en patientant intelligemment sur l'aile après la percée de Lucu (52e). Maxime Lucu a souligné le talent d'Echegaray : « Il savait qu'il allait être mis en difficulté, notamment avec le jeu au pied. Donc on lui a juste dit de se libérer, de faire parler ses qualités, de donner tout ce qu'il avait. On a vu qu'il a énormément de talent. Franchement, il a fait un super match ». Echegaray, malgré ses crampes, a quitté le terrain à la 66e minute. Maxime Lucu a rassuré : « Ça arrive quand c’est ton premier match ». L'UBB confirme avoir du talent en réserve, avec le Pays basque comme arrière-plan.





sudouest / 🏆 67. in FR

