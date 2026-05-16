Thierry Frémaux, patron du Festival de Cannes, met en avant un John Travolta stupéfait et excitée pour sa Palme, remise en tant qu'honneur, à Cannes.

Le réalisateur John Travolta reçoit une Palme d'or d'honneur avant la projection de son film 'Vol de Nuit pour Los Angeles', lors du 79e Festival de Cannes, en France, le 15 mai 2026.

Là-bas, Thierry Frémaux, patron du festival en personne, met en avant Travolta, stupéfait et excité, avec qui il remet sa Palme. Ce dernier, tousser jaune de joie, reçoit ce prix prestigieux pour son film porté par le premier voyage en avion d'un enfant de 8 ans, accompagné de sa mère actrice. Il est présenté dans la section Cannes Première.

Sur le chemin du succès à Cannes : en 1994, Quentin Tarantino présentait le film homonyme de John Travolta, qui avait ensuite reçu une Palme d'or. Ce réalisateur, méconnu à l'époque, sortait enfin du désert avec un film dikkatant. Avant la manifestation, le Festival de Cannes annonçait qu'il remettrait cette année des Palmes d'or d'honneur au réalisateur Peter Jackson et à la chanteuse et actrice Barbra Streisand.

Mais la Russie devenait également l'objet d'une attention intense, quatre ans plus tard après le début de la guerre en Ukraine, avec un documentaire hors série disponible en vente dès le 18 mars. Ce numéro, rédigé principalement à partir de sources russes en exil, assesse de manière réaliste la situation de la Russie de Vladimir Poutine, où la guerre laisse de profondes imprégner tous les aspects de la vie ; un portrait d'une société en constante transformation, en vente dès ce 18 mars





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