John Talbot et la fin de l'Aquitaine anglo-saxonne : Conférence à Arcachon

L'historienne Marie Fauré explore le rôle de John Talbot dans la bataille de Castillon et la fin de la domination anglaise sur l'Aquitaine.

Arcachon : Mardi 18 février, à 15 heures, l'auditorium du MA.AT accueillera une conférence gratuite et ouverte à tous organisée par la Société historique et archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch (SHAAPB). Marie Fauré, historienne et archéologue, abordera le thème « John Talbot et la fin de l' Aquitaine anglo-saxonne ». Cette conférence permettra d'explorer le rôle crucial joué par John Talbot , chef de guerre anglais, dans la défaite de la célèbre bataille de Castillon le 17 juillet 1453.

Cette défaite marqua le point final de la guerre de Cent Ans et de la domination anglaise sur l'Aquitaine. \La Société historique propose également une causerie à la M' Ville d'hiver, mardi 25 février, animée par Patricia Rouxel, sur le thème « La famille Gufflet ; des douanes aux régates sur le Bassin ». \La Société historique tient une permanence au MA.AT tous les mercredis de 14 h 30 à 17 heures. Vous pouvez également les contacter sur rendez-vous au 05 56 54 99 08. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.shaapb.f





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Histoire Aquitaine Angleterre John Talbot Castillon

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Belge John-John Dohmen nommé sélectionneur de l'équipe de France masculineTrois mois et demi après avoir écarté Frédéric Soyez du poste de sélectionneur des Bleus, la Fédération française de hockey sur gazon, sous l'impulsion de son nouveau président Henri-Claude Lambert, a nommé le champion olympique (2020) et du monde (2018) belge John-John Dohmen, au sein d'un staff ambitieux.

Lire la suite »

Rocade de Bordeaux : le pont d’Aquitaine fermé deux nuits pour travaux cette semaineDes travaux de maintenance sont prévus du 22 au 24 janvier sur le pont autoroutier au-dessus de la Garonne

Lire la suite »

Championnats de Nouvelle-Aquitaine des lancers longs à Rochefort75 athlètes participeront aux championnats de Nouvelle-Aquitaine (zone nord) des lancers longs à Rochefort le 25 janvier. Les championnats régionaux auront lieu le 15 février à Talence, suivis des championnats de France deux semaines plus tard.

Lire la suite »

« Aliénor d’Aquitaine » de Martin Aurell, prix de la Biographie du « Point »Aliénor d’Aquitaine (fresque de la chapelle Sainte-Radegonde à Chinon, détail, XIIe siècle).

Lire la suite »

Du cresson cultivé en bord de Garonne : les Cressonnières d’Aquitaine, une réussite écologique et économiqueLa SCEA des Cressonnières d’Aquitaine est une société emblématique dans le paysage agricole lot-et-garonnais, dirigée par François Viot et sa compagne. Chaque jour, entre 8 000 et 10 000 bottes de cresson, pesant 200 grammes chacune, sont récoltées le matin et expédiées dans l’après-midi.

Lire la suite »

Aliénor d'Aquitaine : La Reine aux Mille VisagesMartin Aurell nous livre une biographie fascinante et objective d'Aliénor d'Aquitaine, une figure emblématique du Moyen Âge. Du mystère de ses yeux aux secrets de son influence politique, en passant par les tourments de ses amours et les rumeurs qui ont entouré sa vie, ce livre nous plonge au cœur d'une époque mouvementée et de la vie d'une femme hors du commun.

Lire la suite »