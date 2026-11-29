Le Kenyan John Mburu Muiruri et l'Éthiopienne Ashumar Zebenay remportent le 35e marathon de La Rochelle du 29 novembre. Résultats et podium détaillés.

Le Kenyan John Mburu Muiruri et l'Éthiopienne Ashumar Zebenay ont décroché la victoire lors de la 35e édition du marathon de La Rochelle, disputée ce dimanche 29 novembre sur le parcours du boulevard Serge Vigot. L'événement sportif a connu des conditions météorologiques favorables contrairement aux prévisions, garantissant une course fluide pour les participants et le public. Cette compétition a couronné des athlètes d'expérience, marquant une victoire significative pour l'Afrique de l'Est sur les routes françaises.

Victoires dominantes pour l'Afrique de l'Est

John Mburu Muiruri, âgé de 36 ans, a dominé la course masculine avec un temps de 2 heures 09 minutes 00 secondes. Il a précédé ses compatriotes Kipsambu Kimakal, auteur de 2 heures 09 minutes 49 secondes, et Anthony Kimtai, troisième en 2 heures 10 minutes 07 secondes. Ce résultat constitue le quatrième temps le plus rapide jamais enregistré sur le parcours entre les deux tours.

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CheZ les femmes, Ashumar Zebenay, trente ans, a remporté l'épreuve féminine en 2 heures 31 minutes 45 secondes. Elle a devancé Tejinesh Gebisa, arrivée à 2 heures 32 minutes 43 secondes, et Melkam Tesfahun, troisième en 2 heures 35 minutes 53 secondes. L'Éthiopienne a ainsi contribué à un triplé national similaire à celui réalisé par les Kényans chez les hommes.

Cette performance ne constitue pas un nouveau record mondial ou continental, mais elle reste une preuve de la vitalité de l'athlétisme de haut niveau. Pour John Mburu Muiruri, il s'agit de sa troisième victoire sur un marathon cette année, après des succès à Wuhan en Chine en mars et à Lima au Pérou en mai. Ce bilan international lui permet de retrouver ses trois enfants dans la vallée du Rift.

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Densité de coureurs et enjeux nationaux

Les organisateurs ont salué une forte participation avec 22 coureurs ayant franchi la ligne sous les 2 heures 30 minutes et 80 participants sous les 2 heures 40 minutes. Cette densité de talents permet à l'épreuve rochelaise de maintenir son rang de deuxième course nationale par la densité, juste après le marathon de Paris. La qualité des temps confirme l'attractivité du circuit urbain de La Rochelle.

La météo ensoleillée, contrairement à la pluie annoncée, a permis un déroulement optimal de la compétition. Les spectateurs ont pu profiter des efforts des athlètes sans les désagréments climatiques habituels. Les photographies de Jean-Christophe Sounalet ont capturé l'enthousiasme du public et la détermination des participants tout au long du parcours.

Exploits remarquables des athlètes français

Les coureurs français ont obtenu des résultats honorables sur cette édition. Louis Ginane, représentant Alès Cévennes, a terminé sixième au classement général et premier Français en 2 heures 17 minutes 58 secondes. C'était son premier marathon, et il a mené la course seul durant une grande partie de l'épreuve, notamment entre le 30e et le 42e kilomètre.

Benjamin Rivet, originaire du Limousin, a terminé à la dixième place en 2 heures 20 minutes 59 secondes. Il s'est imposé comme le meilleur athlète Néo-Aquitain de la compétition. Ces performances locales démontrent le niveau de préparation des coureurs français dans les épreuves de 42,195 kilomètres.

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Chez les femmes, Julia Paduch de Bergerac a réalisé une excellente performance en terminant cinquième avec un temps de 2 heures 41 minutes 32 secondes. À la veille de ses 29 ans, elle a honoré sa promesse d'être la première Française, associant sa victoire à son nouvel entraîneur Christophe Le Nocher. Sa satisfaction post-course reflète la réussite de sa stratégie d'engagement.