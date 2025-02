Johannes Bøe Écrit l'Histoire du Biathlon avec Un 21e Titre Mondial

Johannes Bøe remporte l'or du sprint masculin aux Championnats du Monde de biathlon, égalant ainsi le record de titres mondiaux de Björndalen et Martin Fourcade. Son 21e titre mondial le propulse au sommet du biathlon.

Johannes Bøe, grâce à un sans-faute au tir (10/10), a remporté la médaille d'or du sprint masculin aux Championnats du Monde de biathlon. L'athlète norvégien a devancé l'Américain Campbell Wright de 28 secondes et le Français Quentin Fillon Maillet de 37 secondes (un tour de pénalité). À 31 ans, Bøe dispute ses derniers Championnats du Monde et prendra sa retraite à la fin de la saison. Cette victoire représente son quatrième titre mondial en sprint après 2015, 2019 et 2023.

En solo, il remporte son 11e titre mondial, égalant ainsi le record de Björndalen et du Français Martin Fourcade. Dimanche, il aura l'occasion de décrocher un 12e titre individuel record lors de la poursuite, avec une confortable avance d'une trentaine de secondes sur ses poursuivants. En prenant en compte ses dix titres cumulés dans les différents relais (trois en masculin, quatre en mixte et trois en mixte simple), le Norvégien devient le biathlète le plus titré des Championnats du Monde. À la différence près que le relais mixte est apparu au programme des Championnats du Monde en 2005, et le relais mixte simple en 2019, alors que Björndalen s'est arrêté en mars 2018. 'Incroyable', 'Quelle course, décrocher le 21e titre mondial, c'est écrire l'histoire de ce sport. C'est un beau jour pour le biathlon', a déclaré Bøe au micro de la télévision allemande ZDF, rendant hommage à Björndalen : 'Son nom est une légende de la discipline'. Björndalen a salué la performance de son successeur. 'Ce n’est pas si grave, je m’y étais un peu attendu. Cet athlète est incroyable. C’est une légende. Sous pression, il est incroyable. Il est extrêmement talentueux, pas seulement physiquement, mais également mentalement', a dit Björndalen à la ZDF. Quintuple champion olympique entre 2018 et 2022, Johannes Bøe a annoncé mi-janvier qu’il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison, lors de la dernière étape de Coupe du monde chez lui à Oslo sur le site du Holmenkollen, le temple du ski nordique. 'Je pense que le moment est venu de donner la priorité à ma famille. Je devais continuer une année de plus mais la participation aux Jeux olympiques exige encore plus, y compris pour ceux qui m’entourent', avait-il commenté il y a un mois.





