Johanne Defay, surfeuse médaillée de bronze aux Jeux olympiques d'été de 2024, présentera son livre au Bookstore

La surfeuse et médaillée de bronze aux Jeux olympiques d'été de 2024, Johanne Defay, présentera son livre "A Contre-courant" au Bookstore, place Clemenceau, samedi 16 mai à 11 heures. Elle évoquera également l'entrée du surf au programme olympique et l'évolution de sa discipline.

Le surfeuse et médaillée de bronze aux Jeux olympiques d'été de 2024, Johanne Defay , sera présente au Bookstore , place Clemenceau, samedi 16 mai à 11 heures, pour une rencontre autour de son livre "A Contre-courant" (aux Éditions Flammarion ).

Dans ce récit autobiographique, elle revient sur un parcours marqué par la passion, les sacrifices et la persévérance dans un univers où les stéréotypes ont parfois la vie dure. Loin de l'image idéalisée du surfeur libre et insouciant, elle raconte les exigences du haut niveau, les contraintes d'une carrière internationale et les choix personnels imposés par la compétition. La librairie emblématique du centre-ville de Biarritz ferme ses portes pour travaux.

Une réouverture est prévue avant la fin du mois de février. Elle évoquera également l'entrée du surf au programme olympique et l'évolution de sa discipline. Une rencontre ouverte à tous, à l'étage du Bookstore. Entrée libre





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