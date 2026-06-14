Johan Cruyff revient sur la défaite de « l'Orange mécanique » face à l'Allemagne de l'Ouest (1-2) en finale de la Coupe du monde 1974. Et donne aussi la vraie raison de son forfait en 1978 : une tentative d'enlèvement qui aurait pu mal tourner.

Johan Cruyff : « Les seuls perdants dont les gens se souviennent » Johan Cruyff revient sur la défaite de « l'Orange mécanique » face à l'Allemagne de l'Ouest (1-2) en finale de la Coupe du monde 1974.

Et donne aussi la vraie raison de son forfait en 1978 : une tentative d'enlèvement qui aurait pu mal tourner.vous propose de plonger dans ses archives. Nous vous faisons redécouvrir les grands entretiens réalisés lors des éditions précédentes. Les Pays-Bas démarrent leur compétition ce dimanche soir contre le Japon. Il était donc logique de rendre hommage à, en republiant cette interview parue en 2014 dans nos colonnes et réalisée à l'époque à Barcelone par notre envoyé spécial Guy Roger.

Il y est évidemment question de la finale perdue contre la RFA en 1974, mais pas seulement..





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