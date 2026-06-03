Joëlle, la maman de cœur de Julie, a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle revient sur son échange avec Mathieu. Elle répond aux accusations visant son attitude et partage son point de vue sur son vécu pendant le mariage de Mathieu et Julie.

Joëlle , la maman de cœur de Julie , se livre sur son échange avec Mathieu dans une vidéo publiée sur Instagram. Elle revient sur son vécu pendant le mariage de Mathieu et Julie et répond aux accusations visant son attitude.

Son influence sur la jeune mariée a été jugée néfaste par les téléspectateurs, et certains se sont demandé si elle avait été trop présente dans la vie de Julie. Joëlle a décidé de partager son point de vue pour clôturer cette diffusion de l'émission. Elle a déclaré qu'elle avait voulu soutenir Julie dans cette expérience et qu'elle avait essayé d'être le plus conviviale possible.

Elle a également expliqué qu'elle avait ressenti une certaine angoisse pendant le repas organisé chez elle, mais qu'elle avait essayé de rester calme et de soutenir Julie. Joëlle a ajouté que les commentaires envers sa prise de parole n'avaient pas été accueillis avec compassion ou empathie, mais qu'elle avait décidé de tirer le meilleur de cette nouvelle expérience douce-amère.

Elle a déclaré que la vulnérabilité était quelque chose qu'elle ressentait quand on venait s'acharner sur ses enfants et qu'elle avait décidé d'être vulnérable pour alléger les jugements sur le profil de sa fille





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