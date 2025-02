Job Dating Tour Actu.fr à Saint-Jouan-des-Guérêts : Des centaines d'offres d'emploi disponibles

Le Job Dating Tour Actu.fr débarque à Saint-Jouan-des-Guérêts le 13 mars pour offrir aux demandeurs d'emploi et aux salariés en quête de nouvelles opportunités une journée unique de rencontres avec des entreprises de la région.

Les demandeurs d'emploi et les salariés souhaitant explorer de nouvelles opportunités, notez bien cette date ! Le Pays Malouin renouvelle l'expérience et accueille, pour la troisième année consécutive, le Job Dating Tour Actu.fr, le jeudi 13 mars au centre socio-culturel de Saint-Jouan-des-Guérêts, près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Des centaines d'offres d'emploi seront proposées par une trentaine d'entreprises de la région malouine, couvrant une large palette de secteurs d'activité et s'adressant à toutes les catégories socio-professionnelles. Plusieurs agences d'intérim, ainsi que des groupes importants comme Beaumanoir, Seifel et Timac Agro, ont déjà confirmé leur participation à ce salon de l'emploi.De 9h30 à 17h30, les recruteurs seront présents pour échanger directement avec les candidats, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou salariés en recherche de nouvelles perspectives professionnelles. Un créneau dédié à midi sera également maintenu pour accueillir les personnes qui ne peuvent pas se libérer pour des congés ou des demi-journées, mais qui souhaitent saisir l'occasion de rencontrer des employeurs. Le principe du Job Dating est simple : les candidats intéressés par une entreprise ou un poste spécifique peuvent s'adresser directement aux responsables du recrutement pour obtenir toutes les informations nécessaires. Le site du centre socio-culturel de Saint-Jouan-des-Guérêts a été choisi pour sa commodité, que ce soit en voiture (nombreuses places de parking) ou en transports en commun. Cette journée constitue une occasion exceptionnelle pour les entreprises et les candidats de se rencontrer ! Pour les entreprises, les inscriptions et les informations sont disponibles au 02 99 99 34 41. Suivez l'actualité de vos villes et médias préférés en vous inscrivant à Mon Actu.





