Job Dating Médoc Atlantique : Plus de 100 Offres d'Emploi dans le Tourisme

Un job dating gratuit et ouvert à tous est organisé jeudi 21 mars 2025 à l'UCPA Sport Station Bordeaux par l'office de tourisme Médoc Atlantique. Plus de une centaine d'offres d'emploi dans les métiers du tourisme sont à pourvoir.

C'est l'occasion parfaite pour trouver un emploi ensoleillé. Jeudi 21 mars 2025, l'office de tourisme Médoc Atlantique organise un job dating dédié aux métiers du tourisme à l' UCPA Sport Station Bordeaux. De 10 heures à 19 heures, cet événement réunira plus de dix grands employeurs du secteur, donnant aux candidats la possibilité de rencontrer directement les recruteurs, de passer des entretiens express et d'obtenir un emploi rapidement.

\Un événement gratuit et ouvert à tous, ce job dating sans inscription préalable s'adresse aussi bien aux étudiants, aux jeunes diplômés, aux demandeurs d'emploi qu'aux professionnels souhaitant évoluer dans leur carrière. Une centaine d'offres d'emploi sont à pourvoir dans différentes structures touristiques du Médoc, allant de Lacanau jusqu'au Verdon-sur-Mer : réceptionnistes, serveurs, cuisiniers, agents d'accueil et d'entretien, moniteurs, animateurs… \Le Médoc est une région touristique dynamique, qui a attiré en 2019 pas moins de 29 millions de touristes, dont 25,5 millions de visiteurs nationaux. La région a enregistré 182 millions de nuitées, s'imposant comme la destination préférée des Français. Rejoindre l'équipe d'une structure touristique du Médoc, c'est profiter d'un environnement de travail stimulant et de nombreuses opportunités de développement.





