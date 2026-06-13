Joao Almeida abandonne avant la 7e étape sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes

L'équipe UAE Emirates-XRG a annoncé l'abandon de Joao Almeida avant la 7e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le Portugais était en manque de rythme et a renoncé au Giro et à la reprise sur l'ex-Dauphiné.

L'équipe UAE Emirates-XRG a annoncé ce samedi que Joao Almeida ne prendrait pas le départ de la 7e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes . Le Portugais ne sera donc pas au côté d'Isaac Del Toro, principal rival de Paul Seixas, dans le juge de paix du Grand Colombier.

Il ne fallait rien attendre de Joao Almeida sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais sans doute le Portugais ne s'attendait-il pas à devoir y écourter son séjour. Avant la courte 7e étape de 133,6 km dont les lacets du Grand Colombier, la première ascension classée hors catégorie de la semaine (8,4 km à 10,2 %), la formation UAE Emirates-XRG a annoncé ce samedi son forfait.

Il va rentrer chez lui et poursuivre sa préparation pour atteindre ses objectifs plus tard dans la saison, a simplement écrit son équipe sur les réseaux sociaux. Victime d'un virus inexpliqué pendant la campagne printanière, Joao Almeida en a trimbalé les conséquences depuis, renonçant au Giro et, en manque de rythme, contraint de faire de même dès sa reprise sur l'ex-Dauphiné





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