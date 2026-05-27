Joann Sfar invite au concert dessiné à Marseille

L'auteur de BD Joann Sfar sera invité par le festival Oh les beaux jours ! à Marseille le 29 mai. Il donnera un concert dessiné entouré de trois musiciens.

L'auteur de BD Joann Sfar sera invité par le festival Oh les beaux jours ! à Marseille le 29 mai. Il donnera un concert dessiné entouré de trois musiciens.

Ce concert est présenté dans le cadre d'une exposition de BD intitulée 'Flotille pour Gaza : la France envisage une action en justice face au traitement odieux de ses militants par Israël'. Dans ce roman graphique, Joann Sfar raconte en dessin son voyage en Israël et en Cisjordanie à la rencontre de ceux qui vivent le conflit dans leur chair, Israéliens comme Palestiniens.

Le collectif Cultures en lutte 13 a appelé au boycott de son ciné-concert, considérant que Joann Sfar développe en réalité une rhétorique qui contribue à rendre acceptable la poursuite de la politique coloniale et génocidaire israélienne. Le collectif a également organisé un rassemblement contre la venue de l'artiste, avec le mot d'ordre 'Sous couvert d'humanisme, de paix ou de dialogue, Joann Sfar développe en réalité une rhétorique qui contribue à rendre acceptable la poursuite de la politique coloniale et génocidaire israélienne'.

Le concert dessiné de Joann Sfar sera suivi d'une discussion avec le public. Le festival Oh les beaux jours ! a invité plusieurs artistes et écrivains pour discuter de la situation en Israël et en Palestine. Le festival a également organisé des ateliers pour les enfants pour les sensibiliser à la situation en Israël et en Palestine.

Le collectif Cultures en lutte 13 a également organisé une exposition de BD intitulée 'Flotille pour Gaza : la France envisage une action en justice face au traitement odieux de ses militants par Israël'. Cette exposition présente des dessins de Joann Sfar qui racontent son voyage en Israël et en Cisjordanie à la rencontre de ceux qui vivent le conflit dans leur chair, Israéliens comme Palestiniens.

Le collectif Cultures en lutte 13 a appelé au boycott de l'exposition, considérant que Joann Sfar développe en réalité une rhétorique qui contribue à rendre acceptable la poursuite de la politique coloniale et génocidaire israélienne





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