Joakim Latzko : Le rôle temporaire de Gabriel Riva devenu pilier de Plus belle la vie

L'acteur Joakim Latzko révèle que le personnage de Gabriel Riva, présent depuis 2011, était initialement prévu pour seulement huit mois. Une longue carrière inespérée sur France 3 puis TF1.

Joakim Latzko incarne Gabriel Riva depuis plus de quinze ans dans la série diffusée sur TF1. Cette longévité exceptionnelle ne fait pas partie des plans initiaux de l'interprète. Il vient de confirmer que son personnage était censé être éphémère au tout début de la production.

Un départ prévu pour huit mois seulement

Le comédien précise que le rôle devait initialement être tenu uniquement d'avril à décembre. Cette courte période était prévue à l'origine pour la série diffusée sur France 3. L'auteur indique que l'idée était de ne le garder que pour une durée très limitée avant de le retirer de l'intrigue principale.

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La suite des événements a radicalement changé cette perspective pour Joakim Latzko. Les auteurs ont découvert un potentiel comique fort chez le personnage. Ils ont alors décidé de le développer davantage et de l'installer durablement dans le feuilleton. Cette évolution a permis à l'acteur de rester bien au-delà de la courte saison prévue.

La transition entre France 3 et TF1

Lorsque la série est arrêtée sur France 3 en 2022, de nombreux personnages sont partis. Le lancement d'une nouvelle version sur TF1 en 2024 a engendré de grands bouleversements. Beaucoup d'acteurs ont vu leurs rôles supprimés au profit de nouvelles arrivées.

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Ce n'est pas le cas de Joakim Latzko. Le personnage de Gabriel Riva a été conservé lors du transfert de chaîne. Cette décision marque une continuité rare dans l'histoire du feuilleton. Certains acteurs ont été rappelés pour de courtes apparitions ou des retours durables.

La série est actuellement diffusée sous le titre de Plus belle la vie, encore plus belle. Cette transition a permis à l'acteur de poursuivre son travail avec le public actuel. La longévité du personnage reste une exception notable dans le casting.

Les rémunérations des acteurs du feuilleton

Les comédiens de Plus belle la vie perçoivent des salaires différents selon leur ancienneté. Le passage récurrent au sein du feuilleton influence directement les revenus mensuels. Ces disparités financières sont une réalité du monde de la télévision.

Laurent Kérusoré est présent depuis la première saison de Plus belle la vie. Il a révélé gagner entre 10 000 et 12 000 euros par mois. Cette somme nécessite d'être dans une intrigue et de faire un prime selon ses propos.

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Fabienne Carat a interprété Samia Nassri entre les saisons 1 et 18. Elle a confirmé gagner 10 000 euros par mois. Un minimum garanti par mois était très confortable avant les supplémentaires.

Les départs récents et l'avenir de la série

Faradj Vaziri, alias Bahram Nassiri, a annoncé son départ du programme. Il a témoigné de son attachement à la série sur Instagram. Son départ survient après un an et demi de présence.

D'autres acteurs réfléchissent également à leur avenir dans le feuilleton. Stéphane Henon a confirmé une démission et s'interroge sur son avenir. Pierre Martot a expliqué pourquoi il ne veut pas revenir. L'avenir de la série reste incertain pour certains membres du casting.