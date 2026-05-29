JO Alpes 2030 : vers un regroupement des épreuves de glace à Lyon plutôt qu'à Nice selon les organisateurs

Les parties prenantes des Jeux d'hiver des Alpes 2030 ont décidé de regrouper les épreuves de glace à Lyon, au détriment de Nice. Cette décision est due à la refus de l'élection en mars d'Eric Ciotti, qui refuse l'implantation d'une patinoire provisoire dans le stade de football de l'Allianz Riviera.

Les parties prenantes des Jeux d'hiver des Alpes 2030 ont indiqué vendredi que le projet s'orientait désormais vers un regroupement des épreuves de glace à Lyon au détriment de Nice .

Les solutions alternatives recherchées à Nice se sont révélées insatisfaisantes, ont estimé les organisateurs. En conséquence, les épreuves de glace devraient être regroupées du côté de Lyon. Le plan initial prévoyait la tenue des Jeux d'hiver autour de quatre grands pôles géographiques : la Savoie, la Haute-Savoie, Nice et le Briançonnais.

Mais le projet a été complètement chamboulé par l'élection en mars d'Eric Ciotti, qui refuse l'implantation d'une patinoire provisoire dans le stade de football de l'Allianz Riviera pour la compétition masculine de hockey. Face à l'absence d'alternatives viables dans la région sud, le comité d'organisation (Cojop) avait indiqué fin avril étudier un repli du tournoi masculin de hockey vers des équipements existants.

Mais la modification significative du concept initial, associée à la demande formulée par les fédérations internationales de maintenir un pôle glace unifié, a conduit à rechercher un territoire adapté à l'accueil de l'ensemble des épreuves de glace, à l'exception du patinage de vitesse





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