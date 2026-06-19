JO 2030 : Val-d'Isère choisie pour le ski alpin, Méribel maintenue sur la carte

Le bureau exécutif des Alpes 2030 a validé Val-d'Isère pour les épreuves de ski alpin olympique, en complément de Courchevel, et demandé que Méribel reste sur la carte des sites malgré l'absence d'épreuves.

Le bureau exécutif du comité d'organisation des Alpes 2030 (Cojop) a tranché vendredi : Val-d'Isère accueillera une partie des épreuves de ski alpin des Jeux Olympiques de 2030, aux côtés de Courchevel.

La station de Haute Tarentaise, qui avait été écartée du dossier de candidature avant d'être réintégrée sans épreuve lors de l'attribution officielle en juillet 2024, a finalement obtenu gain de grâce après un intense lobbying mené par des figures comme Jean-Claude Killy et Michel Barnier. Le suspense a duré jusqu'au dernier moment, mais les membres du Cojop ont suivi la recommandation du président Edgar Grospiron d'inscrire définitivement Val-d'Isère sur la carte des sites, mettant fin à un feuilleton à rebondissements.

La proposition retenue prévoit l'utilisation de deux pistes, la Face de Bellevarde pour les hommes et la Daille pour les femmes, en duo avec Courchevel pour les autres disciplines du ski alpin. Dans le même temps, le Cojop a demandé que Méribel reste sur la carte des sites, même sans épreuve, afin de maintenir une présence savoyarde dans l'organisation des Jeux. Le choix de Val-d'Isère s'est joué sur plusieurs facteurs.

Edgar Grospiron a mis en avant la différence de jauges entre les deux stations : Méribel ne peut accueillir que 6 000 spectateurs contre 18 000 pour Val-d'Isère, un argument de taille pour un événement planétaire. Mais le lobbying a également joué un rôle clé.

Jean-Claude Killy, triple champion olympique de ski en 1968 et figure emblématique des Jeux d'Albertville 1992, a reçu les membres du CIO début décembre 2024 lors de leur visite des sites, tandis que Michel Barnier, ancien Premier ministre et coordinateur des Jeux d'Albertville, a pesé de tout son poids dans les négociations. Méribel, de son côté, avait claqué la porte après avoir refusé d'accueillir toutes les épreuves paralympiques en échange du ski olympique, avant de revenir en grâce sous l'impulsion du nouveau maire Bernard Front, qui a présidé les Mondiaux 2023 de ski alpin organisés conjointement avec Courchevel.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a voté pour Val-d'Isère tout en exigeant que Méribel reste sur la carte, même sans épreuve, pour maintenir son rayonnement international. Les considérations techniques ont également pesé. La Fédération internationale de ski (FIS) a alerté le Cojop sur les difficultés de la Face de Bellevarde pour les skieuses olympiques, dont toutes ne participent pas à la Coupe du monde.

En conséquence, Pannekoucke a demandé d'étudier l'ouverture de la piste de la Daille pour les femmes, tout en conservant la Face de Bellevarde pour les hommes. Par ailleurs, le Cojop a validé les épreuves de para-ski alpin à Courchevel et de para-ski nordique à La Clusaz, ainsi que la longue piste à Heerenveen aux Pays-Bas. Le bureau exécutif attend désormais le retour des fédérations internationales sur les sites retenus pour finaliser les détails.

Cette décision, bien que partielle, marque une étape cruciale dans la préparation des Jeux Olympiques d'hiver 2030, qui se dérouleront dans les Alpes françaises sous le signe de la diversité des sites et de la mobilisation des acteurs locaux





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