Jnov Tech, entreprise gersoise lauréate des Septuors 2026, expose ses robots de manutention à l'Élysée les 21 et 22 novembre 2026. Une reconnaissance officielle pour l'innovation locale.

L'entreprise gersoise Jnov Tech figurera parmi les acteurs exceptionnels de la Grande Exposition du Fabriqué en France, qui se déroulera au palais de l'Élysée à Paris les 21 et 22 novembre. Cette société spécialisée dans la robotique de manutention industrielle a été sélectionnée pour représenter le département du Gers, rejoignant un groupe prestigieux de cent trois autres lauréats. La visite de ce lieu symbolique de la République marque une étape majeure dans le développement et la reconnaissance publique de l'activité économique locale.

Sélection Nationale et Reconnaissance Institutionnelle

Jnov Tech fait partie des cent quatre entreprises et producteurs retenus pour cette édition, grâce à son statut de lauréat du prix Septuor innovation 2026. Cette distinction nationale, initiée par la présidence de la République et orchestrée par la Direction générale des entreprises, vise à mettre en lumière les acteurs contribuant directement au renforcement de la fabrication en France. Un jury national, incluant des anciens lauréats et des représentants d'associations de consommateurs, a opéré une sélection rigoureuse, choisissant un produit par département, tant en métropole qu'en Outre-mer, pour garantir une représentation géographique et sectorielle équilibrée.

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Localisation Historique et Expansion Prochaine

Installée à Lias depuis l'année 2023, l'entreprise Jnov Tech a établi son siège dans une région souvent perçue comme rurale, démontrant la vitalité industrielle hors des grands centres urbains traditionnels. La direction de la société a confirmé son intention de déménager l'année prochaine vers des locaux deux fois plus vastes situés à L'Isle-Jourdain. Ce projet d'expansion physique reflète la croissance interne de la structure et sa stratégie à long terme pour renforcer ses capacités de production et d'innovation dans le département, confirmant l'engagement territorial durable des fondateurs.

Engagement Local et Valorisation des Compétences

Pour Jnov Tech, cette participation constitue une validation officielle de ses choix stratégiques en matière de conception, de fabrication et d'innovation locales. L'entreprise souligne que participer à cet événement national valide sa décision de maintenir et de valoriser ses compétences specifically dans le Gers. "C'est l'effort collectif de toute notre équipe qui est aujourd'hui salué au plus haut niveau de l'État", indique un communiqué de l'entreprise, soulignant que cette reconnaissance de l'Élysée récompense le travail accompli par ses équipes et son engagement envers une production ancrée profondément dans le territoire gersois.

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Structure Sectorielle et Composition des Lauréats

L'édition 2026 de la Grande Exposition du Fabriqué en France rassemble une grande variété de profils économiques, avec une domination claire du secteur industriel. Les chiffres communiqués indiquent que soixante-deux pour cent des produits sélectionnés relèvent de l'industrie, suivis par l'artisanat à vingt-quatre pour cent, la production alimentaire à douze pour cent, et le numérique à deux pour cent. La sélection met en avant une économie diversifiée, où les PME et les TPE dominent avec soixante-cinq pour cent de la sélection, tandis que les start-up constituent douze pour cent du total, illustrant la vitalité du tissu entrepreneurial français.

Conquête du Marché Industriel Européen

En marge de cette exposition prestigieuse, Jnov Tech annonce des ambitions internationales fortes pour conquérir le marché industriel européen. L'entreprise prévoit d'investir deux millions d'euros dans le développement de ses technologies robotiques, avec pour objectif ambitieux d'atteindre une masse salariale de cinquante collaborateurs. Cette stratégie d'investissement massif vise à répondre à la demande croissante en solutions de manutention automatisée, tout en maintenant la fierté et la qualité du savoir-faire français qui a été célébré à l'Élysée lors de cette première participation officielle.