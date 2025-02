JL Bourg Maintient Son Leadership au Classement Espoirs ÉLITE

La JL Bourg s'impose sur la lanterne rouge du championnat Espoirs ÉLITE, consolidant son avance sur Cholet Basket. Le Mans retrouve la victoire après une prolongation, tandis que Monaco et Dijon maintiennent leur place dans le top.

La JL Bourg a consolidé son avance au classement du championnat Espoirs ÉLITE en dominant l'équipe la plus faible du championnat, U21. L'équipe dirigée par Nicolas Croisy s'est appuyée sur son joueur étoile, qui a marqué 19 points et repris 8 rebonds, pour prendre progressivement le dessus sur son adversaire, avant d'accélérer dans le dernier quart-temps pour remporter une victoire de 22 points (58-80).

Le dauphin de la JL Bourg, Cholet Basket, a remporté son deuxième match de la semaine en s'imposant sur le parquet du BCM Gravelines-Dunkerque (67-83).\Derrière la JL Bourg (16 victoires et 2 défaites) et Cholet Basket (14 victoires et 4 défaites), trois équipes se tiennent à égalité avec 12 victoires et 6 défaites : Monaco, Le Mans et Dijon. Monaco a enregistré une victoire importante à Strasbourg (66-96), dépassant ainsi l'équipe strasbourgeoise au classement (11 victoires et 7 défaites). Le Mans a retrouvé la voie de la victoire en triomphant de l'Élan Chalon après prolongation (83-81), tandis que Dijon a battu Nanterre 67-62 à domicile.





