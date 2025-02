Jimmy Mohamed met en garde contre les dangers de l'aspartame

Le Dr Jimmy Mohamed, expert en santé, alerte les consommateurs sur les dangers potentiels de l'aspartame, un édulcorant largement utilisé dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

Alors que trois associations (Foodwatch, la Ligue contre le cancer et Yuka) appellent la Commission européenne à interdire l’aspartame, le médecin Jimmy Mohamed alerte à son tour les consommateurs sur les dangers de cet additif. Animateur de l'émission Le Magazine de la santé sur France 5, le Dr Jimmy Mohamed s'est imposé comme un expert pédagogue, capable de rendre accessibles des thématiques complexes liées à la santé .

Actuellement en promotion de son dernier livre, Jimmy Mohamed a profité de son passage dans C l'hebdo le 8 février 2025, pour lancer un avertissement concernant l'aspartame. Cet édulcorant se présente sous forme de poudre blanche inodore, faible en calories, qui donne une saveur sucrée aux produits. Son pouvoir sucrant est environ 200 fois supérieur à celui sucre classique. 'De la même manière que dans les années 1900, on disait que la cigarette ne posait pas de problème' Le docteur n’a d’ailleurs pas attendu les avertissements du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) le 13 juillet 2024, classant l’aspartame comme « potentiellement cancérogène pour l’Homme », pour mettre en garde les consommateurs. Sur Europe 1, en 2021, il prévenait déjà que l’aspartame favorisait la prise de poids ainsi que l’apparition de nombreuses maladies chroniques. Pour illustrer son propos, il a déclaré dans C l’hebdo : « De la même manière que dans les années 1900, on disait que la cigarette ne posait pas de problème et était même bonne pour la santé, on affirme aujourd'hui que l'aspartame aide à perdre du poids parce qu'il ne contient pas de sucre. » Selon lui, l'histoire pourrait bien se répéter. « Vous verrez, dans 25, 30, 40 ans, on se moquera de nous et on dira qu'on a été ridicules ! » prévient-il. Un avertissement fort, alors que de nombreuses études pointent déjà du doigt les effets néfastes de cet édulcorant. L’exposition continue, un vrai problème Face aux critiques, certains rétorquent que l'aspartame n'est dangereux qu'à haute dose. Mais pour Jimmy Mohamed, cet argument est trompeur. « C'est souvent l'argument qu'on avance : 'mais il faut en prendre beaucoup'. » Or, il rappelle que l'aspartame est partout : « Dans des chewing-gums, dans des desserts allégés, dans des boissons, dans certains dentifrices... » Le problème ne réside donc pas uniquement dans la quantité ingérée, mais dans l'exposition continue à cette substance au quotidien. Et son verdict est sans appel : « Je n'en prendrais jamais, et je n'en donnerais jamais à mes enfants. » Dans un communiqué, Foodwatch, la Ligue contre le cancer et Yuka soulignent que ce faux sucre est présent dans « plus de 2 500 produits » en Europe. Il est également utilisé dans « plus de 600 médicaments », selon le ministère de la Santé. Pour le repérer, il est impératif de lire les étiquettes. Il se cache derrière le code E951





topsante / 🏆 52. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Aspartame Santé Médecin Jimmy Mohamed Cancérogène Édulcorant Additif FDA

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Dr Jimmy Mohamed recommande des produits naturels pour soutenir l'immunité en hiverLe Dr Jimmy Mohamed, médecin généraliste et chroniqueur à la télévision, partage dans sa dernière vidéo Instagram les conseils pour renforcer l'immunité face aux infections virales de l'hiver. Il met en avant l'utilisation de produits naturels comme la propolis et le miel, ainsi que la plante médicinale échinacée et le ravintsara pour lutter contre les maux de saison.

Lire la suite »

Les 3 erreurs à ne pas commettre quand il fait froid selon le Dr Jimmy MohamedLe froid, c'est bon pour la santé ! Alors on met le nez dehors mais on protège quand même son organisme en suivant les conseils du Dr Jimmy Mohamed.

Lire la suite »

Perdre du poids avec un petit budget : cet aliment recommandé par Jimmy MohamedD'après Jimmy Mohamed, il est possible de perdre du poids grâce à cet aliment pas cher que l'on consomme au quotidien !

Lire la suite »

Blue monday : Jimmy Mohamed dévoile son astuce bien-être pour lutter contre la dépression saisonnière efficacementLe changement de saison affecte votre moral ? Vous souffrez peut-être de dépression saisonnière. Pour prévenir ses effets, Jimmy Mohamed dévoile ses conseils avisés et pratiques à mettre en place au quotidien.

Lire la suite »

Jimmy Mohamed révèle la quantité de sucre cachée dans une cuillère de ketchupJimmy Mohamed lève le voile sur la quantité de sucre cachée dans le ketchup. Une simple cuillère à soupe équivaut à une cuillère à café de sucre !

Lire la suite »

Cet aliment conseillé par Jimmy Mohamed vous aide à perdre du poids sans exploser votre budgetEt si perdre du poids était aussi simple que de rajouter un peu de vinaigre dans votre assiette ?

Lire la suite »