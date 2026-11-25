L'ancien tennisman Jimmy Connors, 74 ans, a annoncé souffrir d'un cancer de l'oreille gauche. Il appelle à l'application systématique de crème solaire pour prévenir ce risque.

À l'âge de 74 ans, l'ancienne première mondiale du tennis Jimmy Connors affronte un nouveau défi majeur, loin des courts de tennis. L'Américain a annoncé publiquement être atteint d'un cancer de l'oreille gauche, une maladie qui l'a conduit à subir plusieurs interventions chirurgicales complexes. Cette révélation a été faite lors de son émission de podcast Advantage Connors, qu'il anime conjointement avec son fils Brett.

Détails chirurgicaux et état de santé actuel

Jimmy Connors a commencé son récit en montrant son oreille gauche bandée, témoignant de la récence des soins reçus. Il a précisé que cette opération majeure date de six semaines et qu'une nouvelle intervention est prévue pour la semaine suivante afin de finaliser la reconstruction. Malgré la sévérité de la situation, l'ancien champion se veut optimiste et rassurant, affirmant que tout va bien et que les choses évoluent dans le bon sens.

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Le rôle crucial de la prévention solaire

Le message central de cette prise de parole porte sur la nécessité absolue d'utiliser de la crème solaire pour protéger sa peau. Jimmy Connors a souligné que lors de sa jeunesse sportive, l'utilisation de protections solaires était quasi inexistante. Il a noté que même les casquettes de baseball portées sur les courts ne protégeaient pas adéquatement les oreilles des rayons ultraviolets dangereux. Il invite donc son auditoire à se faire cette faveur et à prendre soin de sa santé par une protection rigoureuse.

Risque spécifique et avis médical spécialisé

Le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, a apporté des éclaircissements techniques sur cette pathologie. Il explique que le pavillon de l'oreille est une zone extrêmement exposée au soleil mais souvent oubliée lors de l'application de crème solaire. Cette négligence peut favoriser l'apparition de cancers cutanés, notamment des carcinomes basocellulaires ou épidermoïdes.

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Analyse des risques et données épidémiologiques

Le Dr Kierzek distingue l'évolution de ces deux types de tumeurs. Le carcinome basocellulaire évolue essentiellement localement, tandis que le carcinome épidermoïde présente un risque plus élevé d'atteindre les ganglions ou de provoquer des métastases. Pour cette raison, l'oreille est considérée comme une localisation à risque nécessitant une prise en charge attentive. En France, Santé publique France indique qu'environ 85 % des cancers de la peau sont associés à une exposition excessive aux rayonnements ultraviolets.

Signes d'alerte et surveillance médicale continue

Cette histoire rappelle qu'une petite plaie persistante ou une croûte qui ne guérit pas doit motiver une consultation médicale immédiate. Le Dr Kierzek insiste sur le fait que la douleur n'est pas un préalable indispensable pour consulter, car certaines lésions peuvent évoluer silencieusement sans provoquer de gêne initiale. Un saignement inhabituel sur l'oreille mérite également un avis médical rapide. Le parcours de Jimmy Connors sert ainsi d'avertissement puissant sur l'importance de la protection solaire dès le plus jeune âge.