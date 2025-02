Jillian Turecki : L'Amour Commence Par Soi-M\u00eame

Rencontre avec Jillian Turecki, coach en relations et experte en intelligence émotionnelle, qui nous invite à cultiver une connexion plus profonde et authentique à travers son nouveau livre, It Begins with You.

Dans un monde où l'amour semble de plus en plus insaisissable, Jillian Turecki s'impose comme une voix essentielle. Coach en relations et experte en intelligence émotionnelle, elle a accompagné des milliers de personnes dans cette quête d'épanouissement amoureux qu'elle partage avec ses plus de 2,8 millions de followers sur Instagram et dans son podcast Jillian on Love.

Avec son nouveau livre, It Begins with You: The 9 Hard Truths About Love That Will Change Your Life, elle renverse les idées reçues et pose une vérité incontournable : notre façon d’aimer les autres est le reflet de l’amour que nous nous portons à nous-mêmes. Alors que les applications de rencontres redéfinissent les codes et que les relations se consomment parfois comme de la fast-fashion, sa vision humaine de l'amour nous invite à ralentir et à cultiver une connexion plus profonde. Loin des clichés et des injonctions romantiques, Jillian Turecki déconstruit les illusions sur le couple, livre des clés précieuses pour faire durer l’amour et nous apprend à repérer les véritables signes d’une relation saine. Comment s’aimer pleinement ? Pourquoi l’amour est-il un choix et non une évidence ? Et si la Saint-Valentin devenait enfin une célébration authentique, loin du marketing ? Rencontre avec Jillian Turecki, la femme qui réinvente notre manière d’aimer et nous rappelle que l’amour, avant tout, est un art qui se cultive. Vogue France. Dans It Begins with You, vous insistez sur l'importance de l'amour de soi avant toute relation. Pourquoi est-ce si essentiel et comment pouvons-nous apprendre à nous aimer vraiment pour mieux aimer les autres ? Jillian Turecki. Il n'est pas nécessaire de s'aimer complètement ou d'être guéri pour être dans une relation. Mais la façon dont nous nous sentons dans notre peau a de l'importance. Nous devons nous accepter suffisamment pour savoir que nous méritons l'amour et le respect. Et nous devons apporter un sens de soi dans une relation, car si nous ne le faisons pas, nous ne défendrons pas nos besoins, nous tairons notre vérité et, au pire, nous pourons être maltraités. Votre livre déconstruit de nombreux mythes sur l'amour. Quelle est, selon vous, la plus grande illusion qui empêche les couples de durer ? L'amour est quelque chose que l'on ressent alors qu'en réalité, c'est quelque chose que l'on fait. En 2025, à l'ère des relations jetables et des applis de rencontres, comment cultiver un amour profond et authentique ? Continuez à être vrai. Ne rejetez pas immédiatement quelqu'un juste parce que vous ne ressentez pas d'étincelle. Peut-être que cette personne finira par devenir un bon ami. N'oubliez pas qu'il n'a jamais été facile de trouver l'amour. Vous devez rester ouvert, sortir de votre zone de confort, rencontrer de nouvelles personnes et essayer de nouvelles choses. Et arrêtez d'envoyer constamment des SMS à un inconnu. Rencontrez-vous en personne. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Quel est le secret des couples qui traversent les années ensemble ? Beaucoup de communication et d'aventures ensemble. De plus, leur système de valeurs - ceux qui valorisent l'engagement, la famille et la loyauté ont tendance à durer plus longtemps et à être plus heureux. Nous parlons souvent des “signaux d'alarme” (red flags) au début d'une relation, mais quels sont les “bons signaux” (green flags) qui annoncent une histoire saine et épanouissante ? Les 3 meilleurs signaux dans une relation sont les suivants : Se sentir à l'aise avec quelqu'un Être d'accord sur ce qu'est une vie bien vécue Être capable de résoudre les problèmes ensemble. Si vous pouviez donner un seul conseil à une femme qui souhaite transformer sa vie amoureuse, quel serait-il ? Se concentrer moins sur l'amour romantique et plus sur la construction d'une communauté, d'un but et d'un sens à la vie. Cela la comblera. Et plus elle se sentira entière et épanouie, mieux ce sera. La Saint-Valentin est souvent synonyme de clichés et de pression sociale. Quel conseil donneriez-vous pour célébrer l'amour de manière plus profonde et plus authentique cette année ? Je pense que cela se résume toujours à la gratitude : apprécier profondément les personnes que l'on aime, quel que soit le jour. Retrouvez aussi sur Vogue.fr : 10 citations inspirantes du Petit Prince Marguerite Yourcenar : ses 10 plus belles citations Les plus belles citations d'amour Plus de Vogue France en vidéo sur Youtube





VogueFrance / 🏆 3. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Jillian Turecki Amour Relations It Begins With You Intelligence Émotionnelle Amour De Soi Saint-Valentin Bonheur Couples Conseils Relations Durables Rencontres

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La fin des red flags ? 3 signes que vous êtes dans une relation de couple saine, selon Jillian TureckiVogue France interroge l'experte Jillian Turecki sur les secrets des couples qui durent. Red et green flags, l'amour déconstruit, applis de rencontre...

Lire la suite »

Laurent, agriculteur en deuil, recherche l'amour dans L'amour est dans le préÀ 58 ans, Laurent, éleveur de brebis et de vaches allaitantes en Auvergne-Rhône-Alpes, témoigne de la perte de son épouse Françoise, décédée en 2023. Malgré son chagrin, il souhaite retrouver l'amour et participe à la 20ème saison de L'amour est dans le pré.

Lire la suite »

Samuel, producteur de cognac, recherche l'amour dans l'Amour est dans le préSamuel, un viticulteur de 48 ans, participe à la 20e saison de L'amour est dans le pré. Il partage son histoire de paternité grâce à la PMA et sa séparation avec la mère de sa fille suite à une récidive de cancer du sein.

Lire la suite »

Véronique, de L'Amour est dans le pré, est de nouveau amoureuse et tacle son exVéronique, ancienne participante de l'émission L'amour est dans le pré, est de nouveau amoureuse et partage son bonheur avec ses fans. Elle a récemment déclaré son amour pour son nouveau compagnon, Bruno, et n'hésite pas à le montrer sur les réseaux sociaux. De son côté, Charles, son ex-compagnon dans l'émission, a également retrouvé l'amour auprès de Marilia, une ébéniste et menuisière. Les deux tourtereaux partagent leur bonheur sur les réseaux sociaux et semblent vivre une histoire d'amour passionnée.

Lire la suite »

Nova Lake : la prochaine génération de CPU Intel commence à faire parler d'ellePas prévue avant l'année prochaine (2026), la génération Nova Lake prend un tour plus tangible avec la publication d'un manifeste d'expédition.

Lire la suite »

Football américain : une nouvelle ère commence pour les Ours de ToulouseNouveau staff, nouvelles méthodes et restructuration en profondeur pour les Toulousains durant une intersaison mouvementée tandis que le championnat reprend samedi contre Aix-en-Provence.

Lire la suite »