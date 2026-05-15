Jilke Michielsen, ancienne espoir du cyclisme, est morte à 19 ans après un long combat contre un cancer des os

La jeune femme belge, atteinte d'un sarcome d'Ewing, à l'origine de sa mort, a annoncé ses propres obsèques et souffert pendant un long traitement contre le cancer qu'elle avait stoppé en dernier mois. Elle continue d'être suivie par son frère.

Elle avait annoncé ses propres obsèques : une espoir du cyclisme est morte à 19 ans après un long combat, elle avait stoppé une chimiothérapie qu’elle ne supportait plus.

Ancien espoir du cyclisme, Jilke Michielsen est morte à 19 ans. Atteinte d'un cancer des os, elle avait lutté contre la maladie avec une grande résilience, mais avait finalement stoppé son traitement il y a un mois. Son frère est mort tragiquement sur le Tour d'Italie : après avoir essayé d'en dissuader son fils, elle soutient son rêve de passer professionnel.





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