Jhon Duran a brillé lors de la victoire d'Al-Nassr contre son ancien club, Aston Villa, en inscrivant deux buts et démontrant un talent impressionnant. L'attaquant colombien, recruté contre 85 millions d'euros, a pris la place de Cristiano Ronaldo comme vedette de l'équipe, laissant l'ancienne star de la football sur le banc de touche.

Jeudi, Cristiano Ronaldo a laissé son rôle de sauveur à la nouvelle star de son équipe. L'attaquant portugais, remplacé à la 76e minute de jeu, a suivi depuis le banc de touche le festival de Jhon Duran , recruté cet hiver en provenance d’Aston Villa contre 85 millions d’euros. Déjà auteur de l’ouverture du score de l’équipe, le Colombien lui a donné un avantage définitif (3-1, 88e) au terme d’un festival magnifique.

\Ronaldo reconverti en entraîneur adjoint Parti de la ligne médiane, il a éliminé un premier adversaire d’un grand pont, puis un second de la même manière avant de tromper le gardien d’une frappe du gauche. L’ancien supersub des Vilans a donc inscrit son deuxième doublé et son quatrième but en deux rencontres sous ses nouvelles couleurs. Sur le banc de touche, Cristiano Ronaldo a exulté après s’être mué en entraîneur adjoint de Stefano Pioli à la suite de son remplacement. \Al-Nassr, troisième du championnat saoudien à cinq points du leader Al-Ittihad (qui compte un match en moins), a arraché cette victoire en infériorité numérique après l’expulsion du défenseur français Mohamed Simakan pour un coup de coude sur l’Anglais Ivan Toney (47e). Ce dernier avait égalisé (78e) avant une réalisation d’Ayman Yahya (80e) et le magnifique déboulé de Duran (2-3). Auteur d’une première partie de saison très remarquée en Angleterre, Duran a décidé de partir cet hiver, frustré de ne pas être titulaire dans l’équipe d’Unai Emery. Et le joueur a imposé quelques conditions à son nouveau club, dont celle de vivre dans l’état voisin de Bahreïn. Selon The Sun, il effectue chaque jour près de 1000 kilomètres de trajet en avion pour aller et revenir de l’entraînement. Un vol régulier de Bahreïn vers Riyad, la capitale saoudienne où est basé le club d’Al-Nassr, met 1h20 pour relier les deux aéroports





