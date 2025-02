Jeux vidéo et violence : une relation complexe

L'affaire du meurtre de Louise a relancé le débat sur l'influence des jeux vidéo sur la violence. Bien que certains jeux présentent des éléments de violence, les études scientifiques n'ont pas démontré de lien direct entre la pratique des jeux vidéo et des comportements violents dans la vie réelle.

Le débat sur l'influence des jeux vidéo sur la violence est récurrent et prend une nouvelle tournure après le meurtre tragique de Louise. Le procureur d'Évry a évoqué le cas du principal suspect, Owen L., qui jouait à Fortnite le jour de l'agression. Selon lui, Owen a eu une altercation en ligne avec un autre joueur qui l'insultait. Très énervé, il a quitté la maison pour se calmer, avant de s'en prendre à Louise.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a interrogé sur France Inter: « Peut-on tuer un enfant de 11 ans parce qu'on a perdu, parce qu'on a été contrarié, parce qu'on a été frustré à force d'addiction aux jeux vidéo ? » Bien que la violence liée aux jeux vidéo ne soit pas nouvelle, les liens de causalité restent débattus. Certains jeux populaires, comme Fortnite et GTA, présentent des éléments de violence, mais la plupart des études ne montrent pas de lien direct avec des comportements violents dans la vie réelle. L'Université d'Oxford, dans une étude de 2022 sur 40 000 personnes, a conclu que les jeux vidéo n'avaient pas d'effet particulier sur le bien-être des joueurs, même si une utilisation excessive (plus de 10 heures par jour) était considérée comme potentiellement problématique. D'autres études, comme celle de Singapour de 2021, ont également infirmé des liens entre les jeux violents et des troubles anxieux, dépressifs ou hyperactifs. Le psychologue Michaël Stora souligne que les colères chez les jeunes joueurs, lorsqu'ils sont interrompus pendant leurs jeux, sont généralement liées à la frustration d'être contraints de s'arrêter. Il estime que l'affaire de Louise pourrait suggérer une décompensation psychotique ou même psychopathique. Cependant, il met en garde contre de simplifier les choses en attribuant le meurtre uniquement aux jeux vidéo. Le jeu vidéo peut être un symptôme secondaire d'un problème plus profond et il est important de ne pas le confondre avec la cause principale. Olivier Duris, psychologue-clinicien spécialisé dans les jeux vidéo, souligne que les jeux vidéo ne créent pas le problème, mais peuvent révéler une pathologie existante. Il est crucial de surveiller l'utilisation des jeux vidéo chez les enfants, en utilisant le système de notation PEGI pour les guider et en s'assurant qu'ils ne servent pas d'échappatoire à des problèmes plus importants. Yann Leroux, psychologue et spécialiste du domaine, explique que les jeux vidéo ne doivent pas devenir une solution à l'ennui ou un moyen d'éviter les interactions sociales. Il est important que les enfants apprennent à gérer leurs frustrations de manière adéquate et à trouver d'autres activités pour s'occuper. La psychiatre Anne Sénéquier réfute également le lien de causalité entre les jeux vidéo et le meurtre de Louise, soulignant que le jeu vidéo a été un facteur déclencheur mais qu'il aurait pu y avoir d'autres causes en jeu





