Jeux Améliorés : Quand le Dopage Devient la Modalité

Donald Trump Jr. investit dans les Jeux Améliorés, une compétition sportive autorisant le dopage. L'initiative controversée suscite des réactions vives de la part des instances sportives internationales.

Les Jeux Améliorés représentent l'avenir, une compétition offrant une véritable liberté et des records écrasés, a déclaré Donald Trump Jr, fils aîné du président américain, pour justifier le dernier investissement important réalisé par son fonds 1789 Capital. Le projet controversé des « Jeux Améliorés » a été lancé en 2023 par l'entrepreneur australien Aron D'Souza, avec un principe simple : organiser une grande compétition sportive où le dopage est autorisé.

Ce projet est également soutenu par le fondateur de PayPal, Peter Thiel, proche de la famille Trump et partisan de l'idéologie transhumaniste. « Notre vision : construire une super-humanité », peut-on lire sur le site Internet des Jeux Améliorés. Si le montant exact du fonds versé par Donald Trump Jr. n'a pas été révélé, cet investissement semble donner au projet une assise financière solide, en plus d'un soutien politique non négligeable. À noter que l'objectif des fondateurs de ce concept est d'organiser une première édition pour la fin de l'année 2025 ou début 2026.« Il s'agit d'excellence, d'innovation et de domination américaine sur la scène internationale - tout ce qui représente le mouvement MAGA (Make America Great Again) », a conclu Donald Trump Jr. dans son communiqué. Vivement contestés par les instances internationales du sport comme le Comité International Olympique (CIO) ou l'Agence mondiale antidopage (AMA), les Jeux Améliorés attirent cependant certains grands noms à la retraite. C'est notamment le cas du nageur australien James Magnussen, médaillé aux Jeux de Rio et champion du monde du 100m nage libre en 2011 et 2013. « Entre 50 et 100 athlètes olympiques engagés aux Jeux de Paris sont en cours d'inscription pour les Jeux Améliorés », avait affirmé D'Souza en mai 2024. « L'argent joue un rôle important. Un prix de 1,6 million de dollars est difficile à ignorer. Les athlètes à la retraite n'ont pas tous les jours de telles opportunités », s'est justifié Magnussen.Dans une interview accordée à l'agence de presse russe TASS, ce vendredi, l'ancien ministre des sports d'URSS, Vitaly Smirnov, désormais membre du CIO, a vivement dénoncé le projet. « Faire concourir des athlètes sous l'effet de stéroïdes est assimilable à un meurtre », a-t-il lancé avant d'assurer que « le bras de fer » entre le CIO et l'entité à l'origine du projet « continuera car il est nécessaire ». Une vision partagée par l'AMA qui dénonce de son côté une idée « dangereuse et irresponsable ».





