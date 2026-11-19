Les casinos français ne sont plus réservés aux seniors. Le Groupe Partouche révèle que les 18-35 ans fréquentent massivement les établissements, bouleversant la sociologie traditionnelle du jeu en France.

Les salles de jeu françaises ne connaissent pas les déserts annoncés, bien au contraire. Les établissements continuent d'attirer une fréquentation dense, avec une dynamique particulière observée chez les plus jeunes generations. Cette tendance contredit directement l'idée reçue selon laquelle le casino serait une activité réservée aux seniors. La réalité du terrain montre une pyramide des âges parfaitement alignée sur celle de la population majeure.

Dynamique des joueurs et sociologie moderne

Une étude récente met en lumière l'ampleur du phénomène de la pratique du jeu en France. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, 51,6 % des adultes âgés de 18 à 75 ans ont participé à un jeu d'argent et de hasard en 2023. Ce chiffre marque une progression nette par rapport aux années précédentes, avec une augmentation de 4,6 points depuis 2019. Cette croissance indique que les pratiques ludiques restent très ancrées dans les habitudes quotidiennes de la population.

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Les formes de jeux varient considérablement selon leur nature et leur support. Les jeux de tirage comme le loto restent dominants, pratiqués par 34,2 % des joueurs. Suivent de près les jeux de grattage, qui intéressent 30,9 % des participants. Les machines à sous, bien que souvent associées aux casinos, ne représentent que 6,6 % des pratiques globales au niveau national. Ces données offrent un panorama précis des préférences des joueurs français.

Le marché mondial reste extrêmement robuste et générateur de revenus colossaux. En 2024, le produit brut des casinos a atteint 288 milliards de dollars à l'échelle internationale. Cette performance financière démontre que le secteur du jeu conserve sa vitalité économique malgré les débats sociétaux. La résilience du modèle économique explique en partie la volonté des acteurs de se réinventer pour capter de nouvelles clientèles.

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Analyse de Maurice Schulmann sur les pratiques

Maurice Schulmann, directeur général innovation du Groupe Partouche, a apporté un éclairage précieux sur cette évolution démographique lors de son intervention dans l'émission " La France bouge " sur Europe 1. Il souligne que la perception d'il y a une dizaine d'années, où la clientèle était perçue comme nettement plus âgée, est désormais obsolète. La structure actuelle des joueurs reflète fidèlement la distribution des âges des plus de 18 ans dans la société française.

La répartition des âges dans les casinos est désormais homogène. Les tranches d'âge de 18 à 35 ans sont aussi nombreuses que celles de 35 à 50 ans, ainsi que celles des 50 ans et plus. Toutes les catégories de la population majeure sont donc largement représentées au sein des établissements. Cette égalité des genres d'âge signifie que le casino est redevenu un lieu de loisir intergénérationnel.

Cependant, les habitudes de jeu restent distinctes selon les générations. Les joueurs plus âgés se concentrent majoritairement sur les machines à sous traditionnelles. Malgré cette préférence, les tables de poker accueillent tous les âges de manière équilibrée. Cette polyvalence des espaces permet de maintenir une mixité sociale au sein des salles de jeu.

Nouvelles pratiques pour les 18-30 ans

Les jeunes joueurs de 18 à 30 ans privilégient des formes de jeux traditionnels électroniques. Cette préférence pour la technologie modifie l'offre de services proposée par les opérateurs. Les jeux comme la roulette électronique ou le poker Texas Hold'em rencontrent un succès croissant auprès de cette cible spécifique.

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L'électronique permet d'offrir une expérience de jeu plus immersive et accessible. Le poker Texas Hold'em, en particulier, attire ceux qui cherchent à la fois du divertissement et une dimension stratégique. La roulette électronique répond également à cette quête de rapidité et de modernité. Ces formats s'adaptent parfaitement aux modes de consommation des jeunes adultes.

Cette mutation sociologique impose une adaptation constante des stratégies marketing et opérationnelles. Le Groupe Partouche, à travers sa direction innovation, veille à anticiper ces changements de comportement. Comprendre ces nuances est essentiel pour pérenniser l'attractivité des casinos en France. Le secteur doit continuer d'innover pour rester pertinent auprès de toutes les générations de joueurs.