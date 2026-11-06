Jeunes et aînés : rénovation intergénérationnelle à Fleury-sur-Andelle

Neuf jeunes ont rénové la salle de vie de la résidence Fontaine-Rosette à Fleury-sur-Andelle, créant un lien fort entre générations et améliorant le quotidien des résidents.

De neuf jeunes du territoire Lyons Andelle ont entièrement transformé la salle de vie de la résidence autonomie Fontaine-Rosette, située à Fleury-sur-Andelle dans l'Eure. Cette intervention majeure, qui s'est déroulée du 19 au 23 octobre 2026, vise à redonner vie aux espaces partagés et à favoriser les échanges naturels entre les différentes générations présentes sur le territoire.

Mobilisation des jeunes pour un chantier intergénérationnel

Le projet a réuni une équipe mixte composée de neuf participants âgés de 17 à 19 ans. Quatre jeunes provenaient du Dispositif d'Accompagnement Médico-Éducatif (DAME) d'Écouis, anciennement connu sous le nom d'IME, tandis que les cinq autres étaient issus de l'Info Jeunes et de la Mission locale de Louviers Val-de-Reuil Andelle. Ces jeunes, dont les prénoms incluent Maïana, Kyllian, Mels, Edwin, Léa, Anthony Ethan, Sacha et Samuel, ont œuvré pendant cinq jours consécutifs.

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Ce chantier représente la troisième initiative de ce type portée par l'Info Jeunes Lyons Andelle. L'organisation a déjà réussi des projets similaires en 2022, avec la mise en accessibilité du sentier de la Fontaineresse à Lyons-la-Forêt, et en 2024, avec la rénovation des peintures de la maison des jeunes à Perriers-sur-Andelle. Cette continuité dans l'action démontre un engagement durable de la structure envers l'utilité publique et la cohésion sociale.

Rénovation technique et installations spécifiques

Sur le plan technique, les jeunes ont réalisé un travail complet de remise en état. Ils ont repeint l'ensemble des murs de la salle de vie située à l'étage, nettoyé les locaux en profondeur et réparé les bancs extérieurs. Une attention particulière a été portée à l'installation de mobilier adapté aux besoins des personnes âgées, garantissant confort et sécurité. L'objectif était de transformer un espace parfois négligé en un lieu accueillant et fonctionnel.

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Les aménagements incluent l'installation d'un grand écran de télévision ainsi que trois fauteuils relax spécifiques pour seniors, placés stratégiquement dans deux coins distincts de la pièce. Les jeunes ont également assemblé et installé deux meubles de rangement sous la télévision et une petite bibliothèque dédiée aux livres. Des jardinières ont été montées et plantées, ajoutant une touche de verdure et de vie à l'environnement immédiat des résidents.

Échanges humains et partage de savoir-faire

Au-delà des travaux manuels, cette opération a permis des interactions riches entre les bénévoles et les résidents. Jean-Luc Romet, président de la Communauté de communes Lyons Andelle, a salué cette démarche lors de sa visite de chantier. Il a exprimé sa satisfaction quant au résultat obtenu, soulignant que ce travail va donner un nouveau souffle à cette pièce de vie essentielle pour la communauté des aînés de Fleury-sur-Andelle.

Certains seniors ont directement partagé leur expertise avec les jeunes. Par exemple, Claude, un ancien maraîcher, a participé aux plantations dans les jardinières. Il a été accompagné par Delphine, une aide à domicile qui dirige les Jardins familiaux. Ensemble, ils cultivent des fraises sur le balcon de Claude et prennent soin de ses fleurs, illustrant parfaitement la transmission intergénérationnelle prônée par ce projet.

Implication des partenaires et reconnaissance

L'événement a attiré une large participation au-delà des seuls intervenants directs. Durant toute la semaine, des enfants du centre de loisirs de Fleury-sur-Andelle, des adolescents des maisons des jeunes et des agents du service d'aide à domicile ont proposé des animations. Un atelier cuisine a notamment été organisé, mettant en avant la gourmandise et le plaisir de partager un moment convivial autour de la nourriture.

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Le vendredi 23 octobre 2026, une réception officielle a marqué la fin des travaux. Elle rassemblait de nombreux résidents, élus locaux et partenaires institutionnels. Jean-Luc Romet était accompagné de la maire de Fleury-sur-Andelle et de plusieurs conseillers de la Communauté de communes Lyons Andelle. Tous ont rendu hommage au travail fourni par les jeunes et leurs encadrants.

Les neuf jeunes participants ont déclaré être fiers de leur accomplissement. Ils se sont dits heureux d'avoir pu se rendre utiles tout en améliorant concrètement leur cadre de vie quotidien. Jean-Luc Romet a retenu l'image d'une jeunesse engagée et au service des autres, remerciant l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cette troisième édition réussie du dispositif.