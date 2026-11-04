Jesus Owono : Les images du drame Andorre-Tenerife suscitent la polémique

L'international équato-guinéen Jesus Owono fait face à une critique virulente après la mort de Jesus de Miguel lors du choc avec Andorre. Analyse des conséquences.

De nouvelles vidéos circulant sur les réseaux sociaux depuis le lundi du drame révèlent l'état de nervosité manifeste de Jesus Owono avant sa sortie fatale. Le gardien de l' Andorre AD semble particulièrement tendu durant les dernières minutes du match qui a opposé son club à Tenerife, quelques instants avant l'impact fatal.

Déroulement du choc fatal et contexte

L'attaquant de Tenerife Jesus de Miguel est victime d'un terrible choc lors de cette rencontre. Après avoir percuté le gardien, il est ensuite transféré à l'hôpital où il décède dans la nuit de lundi à mardi. Si la mort de l'attaquant est officiellement qualifiée d'accidentelle, certaines causes médicales, potentiellement liées à une commotio cordis, sont évoquées pour expliquer ce tragique dénouement.

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Controverse autour de la conduite du gardien

Certaines voix critiques émergent sur les réseaux sociaux concernant le comportement de Jesus Owono. Au-delà des internautes qui lui reprochent son excès d'engagement sur l'action ayant entraîné la mort de Jesus de Miguel, d'autres pointent son attitude dans les minutes précédant la collision. Certains fans lui reprochent d'avoir voulu marquer son territoire de manière trop dangereuse dans le rond central.

Intensité de la fin de match et réactions

Dans les moments qui ont précédé la collision, Jesus Owono semble assez nerveux, une conséquence potentiellement liée à une fin de rencontre ayant gagné en intensité dans le dernier quart d'heure. Dans la foulée, un joueur de Tenerife a lui aussi été expulsé. Andorre a fini par égaliser grâce à Stefan Golubovic, un but ostensiblement célébré par un joueur toujours aussi bouillant et placé très haut au milieu.

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Suite des procédures et impact numérique

La question de la responsabilité pénale de Jesus Owono se pose, avec des interrogations sur un risque potentiel de prison après le choc fatal. En réponse aux critiques grandissantes, Jesus Owono, gardien d'Andorre qui a percuté l'attaquant, a fermé son compte Instagram. Cette démarche illustre la pression médiatique et sociale immédiate qui pèse sur l'international équato-guinéen depuis ce lundi tragique.

Analyse du contexte sportif et médiatique

Si cette attitude un peu nerveuse ne suppose aucune préméditation dans son geste qui a non intentionnellement conduit à la mort de Jesus de Miguel, certaines voix en ligne regrettent que l'international équato-guinéen n'ait pas semblé très serein. Cette fin de match dramatique a suscité de nombreux débats, mettant en lumière la sensibilité extrême du public face aux incidents sportifs majeurs.