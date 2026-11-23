Le nouveau maire de Pau Jérôme Marbot confirme le festival Les Idées mènent le monde pour novembre 2025. Sophie Marceau remettra le prix Marguerite de Navarre.

Le nouveau maire de Pau, Jérôme Marbot, a officiellement confirmé la tenue de la sixième édition du festival Les Idées mènent le monde. L'événement culturel majeur de la capitale béarnaise se déroulera du 27 au 29 novembre dans les murs du Palais Beaumont. Cette annonce marque une transition importante, car il s'agit de la première édition pilotée directement par Jérôme Marbot depuis son élection en mars face à François Bayrou, qui avait initié les rencontres en 2014.

Une continuité assumée sous nouvelle direction

Jérôme Marbot a pris la décision de poursuivre cette tradition littéraire sans en modifier les fondements essentiels. Si le successeur de François Bayrou a apporté quelques ajustements conceptuels, il a explicitement assuré que ce qui avait été bien réalisé par son prédécesseur serait conservé et même conforté. L'objectif reste de maintenir ce rendez-vous incontournable pour le public local et régional, qui a démontré une forte affluence lors des précédentes années malgré la nécessité d'inscriptions préalables pour assister aux conférences les plus prisées.

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La direction artistique a été confiée à deux programmateurs externes pour garantir une indépendance opérationnelle. Il s'agit de Frédéric Potier, haut fonctionnaire palois, et de Claire Mayot, journaliste radio ayant travaillé pour France Culture. Ce duo d'organisateurs a la charge de structurer le programme autour d'une thématique large intitulée Raconter, témoigner, alerter, tout en préservant la philosophie initiale des débats intellectuels.

Un renouvellement des invités et des perspectives

Le nouveau maire a introduit une nuance dans la sélection des intervenants pour refléter les nouvelles orientations intellectuelles de l'exécutif palois. L'édition 2025 semble privilégier davantage d'intervenants proches des nouvelles couleurs politiques de la ville, tout en évitant la polarisation croissante de la vie publique. Claire Mayot explique que l'équipe souhaite offrir un contrepoids à la société du commentaire en revenant au terrain et au reportage plutôt qu'à une parole descendante typique des leaders d'opinion traditionnels.

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La programmation illustre cette volonté de diversifier les sources d'information et les angles de vision. La liste des participants mentionne la présence de journalistes provenant de titres tels que Libération, Télérama et Charlie Hebdo. On relève également la participation de figures engagées comme la militante écologiste Camille Étienne ou Jérémie Peltier, codirecteur de la fondation Jean-Jaurès, qui apporteront un regard distinct des éditorialistes habituels du festival.

L'actrice et auteure Sophie Marceau occupera une place centrale dans la cérémonie de clôture. Lauréate du prix Marguerite de Navarre de l'Académie de Béarn en 2024 pour un recueil de nouvelles, elle remettra le prix à son tour lors de l'événement. Elle décernera cette distinction à Jean-René Van der Plaetsen pour son ouvrage La Vie à contre-courant, publié en 2025, marquant ainsi une passerelle entre deux générations d'auteurs.

Impact culturel et calendrier des prochaines étapes

Les conséquences concrètes de cette décision se feront sentir tout au long du mois de novembre pour les habitants du Grand Sud-Ouest et les visiteurs venus de Paris. Le festival vise à fournir au public des outils pour aiguiser son esprit critique à travers un banquet des idées. Comme l'indique Claire Mayot, l'intention n'est pas une réaction politique directe mais une démarche culturelle visant à élargir les horizons intellectuels des participants.

La présence d'invités prestigieux confirme la pérennité de la marque Les Idées mènent le monde. La journaliste Ariane Chemin sera notamment présente pour évoquer son documentaire Zelensky, coréalisé avec Yves Jeuland, qui est également invité au festival. Cette sélection démontre que malgré le changement de municipalité, la qualité des propositions reste au niveau des standards établis par François Bayrou, assurant ainsi la réussite de cette sixième édition à Pau.