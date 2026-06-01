Jérémy Frérot : sa chanson sur la séparation avec Laure Manaudou, de l'appréhension à l'hymne concert

Dans une interview, Jérémy Frérot revient sur la création et le succès inattendu de sa chanson évoquant sa rupture avec Laure Manaudou. Il confie ses craintes initiales, son choix de la placer en début de concert et la façon dont le public en a transformé la résonance, enlevant toute tristesse pour n'en garder qu'une dimension positive et élévatrice.

Jérémy Frérot , l'artiste français anciennement du duo Fréro Delavega , a livré des confidences touchantes sur la chanson qui aborde sa séparation avec la championne olympique Laure Manaudou .

Lors de son passage dans l'émission Fréquenstar diffusée sur W9 le 10 mai 2026, il a révélé que ce titre, initialement source d'appréhension, est devenu un véritable hymne lors de ses concerts. Interrogé sur la portée de cette chanson, le chanteur a admis ne pas avoir anticipé son succès retentissant. Il a expliqué avoir longtemps hésité à l'inclure dans son album et sa setlist, craignant qu'elle n'imprègne le spectacle d'une trop grande tristesse.

Sa stratégie était même de la placer en début de concert pour "s'en débarrasser". Cependant, la réaction du public a radicalement changé sa perspective. Les spectateurs l'interprètent et la reçoivent d'une manière si positive que la dimension mélancolique s'est estompée, remplacée par une forme d'élévation. Le chanteur puise son inspiration dans son vécu, et cette chanson était née d'une observation d'événements difficiles vécus par d'autres couples et enfants, avant qu'il ne les traverse lui-même.

Cette démarche artistique, bien que personnelle, a trouvé un écho universel. Parallèlement, il a évoqué avec émotion la manière dont il a annoncé leur séparation à leurs deux enfants, insistant sur l'importance d'un amour qui "va vous élever". Les enfants, a-t-il précisé, comprennent la situation. Ces déclarations interviennent alors que des rumeurs le lient à la chanteuse Shy'm depuis plusieurs semaines, rumeurs qu'elle a démenties en juillet 2025.

Le chanteur a également dû se défendre contre ceux qui l'accusent d'utiliser cette chanson pour faire parler de lui, affirmant qu'elle "n'était pas faite pour faire du gossip". La séparation, survenue en 2024 après neuf ans de vie commune, continue donc de résonner, tant dans sa vie personnelle que dans sa création artistique, avec une phrase forte résumant sa philosophie : "Il y a un amour qui va vous élever"





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