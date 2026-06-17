Jeremy Clarkson reveals aggressive cancer diagnosis and upcoming surgery

British TV presenter Jeremy Clarkson has announced that he is battling an aggressive form of cancer. The 65-year-old, known for his shows Top Gear and Clarkson's Farm, revealed the news in an interview with Kaleb Cooper. Clarkson explained that his recent absence from television and farming activities was due to medical appointments and tests, which confirmed the cancer diagnosis. Despite the challenging road ahead, including surgery, Clarkson remains optimistic and hopes to return to screens for the sixth season of Clarkson's Farm.

L'animateur britannique Jeremy Clarkson a révélé être atteint d'un cancer particulièrement agressif, diagnostiqué il y a quelques mois. Dans une interview accordée à Kaleb Cooper, Clarkson a expliqué que son absence remarquée quelques semaines auparavant n'était pas liée à ses activités agricoles ou télévisuelles, mais à un parcours médical qui l'a conduit à subir plusieurs examens, notamment une biopsie.

Les résultats ont été sans appel : Clarkson souffre d'un cancer. Pour espérer guérir, l'animateur de 65 ans va devoir passer par la case chirurgie. Malgré tout, Clarkson garde espoir pour la suite et a évoqué la possibilité d'un retour à l'écran pour la saison 6 de son émission Clarkson's Farm, si le prochain traitement fonctionne





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