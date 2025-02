Jérémy Amelin, ancien candidat de la Star Academy, a trouvé son bonheur au Royal Palace de Kirrwiller

Jérémy Amelin, connu pour sa participation à la Star Academy en 2005, a troqué les studios de télévision pour le cabaret Royal Palace de Kirrwiller en Alsace. Il est devenu le directeur artistique du lieu, où il a créé un spectacle nommé Déesses. Amelin s'est confié sur le succès de ce nouveau chapitre et l'atmosphère chaleureuse du cabaret.

En 2005, Jérémy Amelin avait atteint la finale de la cinquième saison de la Star Academy . S'il avait échoué face à Magalie Vaé , l'ancien élève avait ensuite poursuivi dans le domaine de la musique en sortant quelques singles et en collaborant également avec Jessica Lowndes. Après avoir joué dans Notre-Dame de Paris dans plusieurs tournées en Chine, en Corée, à New York, il a également chanté dans Dirty Dancing, jusqu'à ce qu'il pose ses valises à Kirrwiller dans le Bas-Rhin en 2016.

Dans cette commune d'Alsace, le jeune homme de 38 ans est devenu directeur artistique du cabaret Royal Palace. S'il n'était venu que pour un remplacement au début, il est finalement resté à ce poste loin de Paris et de la scène, selon les informations du Parisien, en kiosque ce jeudi 13 février. Le fondateur, Pierre Meyer, voyant qu'il donnait de bonnes idées de mises en scène, il lui a alors proposé de prendre les rênes du grand show. Un spectacle baptisé Déesses donné jusqu'au 9 juillet prochain et pour lequel Jérémy Amelin a dessiné les costumes des 25 danseuses et danseurs. «Dans ma tête, le cabaret se limitait au French cancan et aux danseuses à plumes. Quand j'ai vu le show ici, je suis resté scotché », a déclaré l'ancien élève de la Star Academy dans les colonnes du quotidien. Avant d'ajouter : « Le Royal Palace, c'est la grandeur dans tous les sens du terme. La famille Meyer a su faire grandir le lieu. On s'y sent en sécurité, porté par une magie inexplicable. Les artistes sont considérés, on travaille dans la sérénité. Et le public ressemble à M. Meyer, il n'est pas prétentieux. » Jérémy Amelin savoure son succès au milieu des paillettes, mais loin de la capitale.Jérémy Amelin était de passage dans l'émission Chez Jordan diffusée sur C8 le 29 novembre dernier. Face à Jordan De Luxe, il s'était alors confié sur son expérience au sein du château de Dammarie-les-Lys, revenant également sur les critiques dont avait fait l'objet Magalie Vaé. «C'est horrible mais les gens l'appelaient la grosse. Enfin les médias, les journalistes me disaient comme ça 'donc t'as perdu face à la grosse ?' Pardon ? », expliquait-il. Avant de poursuivre : «C'était horrible. Moi, j'ai toujours défendu Mag alors qu'on est pas les meilleurs amis du monde, on s'est jamais appelé. Mais j'ai un grand respect pour cette fille, pour l'artiste, qui en plus est une battante. » Il n'avait pas hésité à rappeler que Magalie Vaé « faisait plus de show à l'année que Jenifer ou que Nolwenn ».





