Jérémie Rénier se souvient de Gaspard Ulliel, quatre ans après sa mort

Dans une interview, Jérémie Rénier évoque son amitié avec Gaspard Ulliel et le documentaire qu'il a réalisé pour surmonter son deuil.

Quatre ans après la disparition tragique de Gaspard Ulliel , décédé le 19 janvier 2022 suite à un accident de ski, son ami proche Jérémie Rénier se livre dans un entretien poignant.

L'acteur et réalisateur belge de 45 ans raconte comment il a vécu cette perte et comment il a choisi de la transformer en un projet cinématographique. Son documentaire, sorti en salles le 10 juin dernier, le montre traversant la banquise, un périple symbolique pour retrouver le goût de la vie.

Il confie avoir été dans une profonde perte de sens après la mort de son ami, et que ce voyage l'a reconnecté au vivant : l'amitié, la nature, le silence, la beauté. Dans l'interview accordée à nos confrères de Gala, Jérémie Rénier se remémore leur première rencontre. Il y avait chez lui un air singulier. Une présence, une élégance mêlée à quelque chose de plus étrange, insaisissable, se souvient-il.

Il explique que leur amitié ne s'est pas construite immédiatement, mais qu'il a fallu du temps pour vraiment rencontrer Gaspard, au-delà de sa pudeur et de sa distance. On formait une sorte de clan à deux, sans faire vraiment partie d'une famille de cinéma. Il y avait entre nous un regard commun, distancié, sur ce métier, ajoute-t-il. Le réalisateur belge évoque également la douleur de perdre un être cher de manière aussi brutale.

Il y a une forme de sidération à perdre quelqu'un de proche de cette manière-là. Pendant longtemps, ça ne paraissait pas réel, confie-t-il. Pour surmonter ce choc, il a entrepris ce voyage solitaire sur la banquise, un défi physique et mental qui l'a aidé à remettre du mouvement dans quelque chose de figé. Ce documentaire est un hommage à Gaspard Ulliel, mais aussi une manière de partager un processus de résilience avec le public.

Jérémie Rénier espère que son témoignage pourra toucher ceux qui ont vécu des deuils similaires. L'interview, publiée le 13 juin 2026, offre un regard intime sur l'amitié et la perte dans le monde du cinéma français





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