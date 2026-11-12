Jensen Huang risque le licenciement de Nvidia après des soupçons d'adultère

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, pourrait être limogé suite à des révélations d'adultère. Le conseil d'administration se réunit pour décider de son avenir alors que la géant de la puce domine l'IA.

La direction du géant américain des semi-conducteurs Nvidia traverse une crise majeure suite à des révélations scandaleuses concernant sa principale dirigeante, Jensen Huang. Le PDG de l'entreprise, basée à Santa Clara en Californie, est actuellement menacé de licenciement après que des sources ont confirmé plusieurs liaisons extraconjugales impliquant l'homme d'affaires. Cette affaire personnelle coïncide avec une période de tensions géopolitiques intenses entre les États-Unis et la Chine concernant les technologies d'intelligence artificielle.

Crise de gouvernance et réunion du conseil

Le scandale qui entoure Jensen Huang renforce considérablement les arguments des partisans d'une ligne dure à Washington. La réunion du conseil d'administration s'est tenue en soirée, le mercredi 11 novembre, afin d'examiner la situation critique. L'issue de cette réunion stratégique reste inconnue à ce moment précis, mais la convocation des administrateurs a provoqué la stupeur dans la Silicon Valley et au-delà. L'entreprise Nvidia n'a fourni aucune réponse officielle aux journalistes de l'Agence France-Presse suite à leur sollicitation.

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Cependant, plusieurs titres de la presse américaine assurent unanimement que Jensen Huang devrait être débarqué de ses fonctions. Cette dynamique de remplacement est soutenue par plusieurs administrateurs qui souhaitent que la direction intérimaire soit confiée immédiatement à la directrice financière, Colette Kress. Selon des informations rapportées par l'agence Bloomberg, un cabinet d'avocats externe aide déjà le conseil d'administration à identifier des remplaçants potentiels pour le poste de PDG.

Scandales conjugaux multiples et révélations

L'homme d'affaires, dont la fortune est estimée à plus de 150 milliards de dollars, fait face à des accusations graves. Les premiers soupçons concernaient une liaison avec Alice Huang, une ancienne cadre d'une société de centres de données basée à Singapour, nommée Megaspeed. Ces révélations initiales avaient déjà mis sous pression la gestion de l'entreprise et sa réputation internationale dans le secteur technologique de pointe.

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La situation s'est complexifiée davantage lorsque des médias ont rapporté, le mercredi, que Jensen Huang était impliqué dans une deuxième liaison extraconjugale. Cette fois, la personne concernée est Kimberly Powell, la vice-présidente de Nvidia chargée de la santé et subordonnée directe du dirigeant. Deux témoins affirment avoir filmé le PDG et la vice-présidente se montrant affectueux dans un hôtel de San José, en Californie, lors d'une conférence de Nvidia en mars. L'entreprise n'a pas réagi à ces nouvelles révélations, qui surviennent trois jours seulement après que son patron a présenté ses excuses publiques pour la première liaison.

Tensions géopolitiques et impact économique

Cette crise interne intervient dans un contexte de rivalité technologique accrue entre Washington et Pékin. Malgré cette hostilité diplomatique, Jensen Huang avait obtenu fin 2025 l'autorisation de vendre à la Chine ses anciennes puces haut de gamme H200. Cette permission a été accordée sous la condition de céder 25 % des recettes à l'État américain, en dépit de l'interdiction générale de l'exportation des composants dernier cri vers la Chine.

La porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Mao Ning, a récemment condamné ces pratiques lors d'un point de presse. Elle a déclaré que " la partie américaine devrait cesser de fabriquer de tels récits d'espionnage et de s'en servir comme prétexte pour imposer un blocus technologique ". Les événements actuels semblent conforter la position des critiques qui voient dans ces restrictions un moyen politique plutôt que sécuritaire de freiner le développement chinois.

Conséquences pour le marché de l'intelligence artificielle

Les conséquences potentielles d'un départ forcé de Jensen Huang pourraient être profondes pour l'industrie mondiale de l'intelligence artificielle. Le dirigeant actuel est une figure centrale dans la course aux puces cruciales pour le calcul IA. Son remplacement par Colette Kress ou un autre candidat identifié par le conseil pourrait modifier les stratégies d'exportation et les partenariats stratégiques de Nvidia.

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Le marché boursier et les investisseurs surveillent de très près l'évolution de la situation au sein du conseil d'administration. La perte d'un tel leader pourrait destabiliser temporairement la confiance des partenaires commerciaux et affecter la production des centres de données mondiaux. La prochaine étape cruciale sera l'annonce officielle de la décision du conseil, qui pourrait intervenir dès les prochaines heures ou jours suivant la clôture des délibérations.