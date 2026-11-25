Jensen Huang a présenté ses excuses aux employés de Nvidia et a confirmé suivre une thérapie après son retour controversé au poste de PDG de l'éditeur de puces.

Jensen Huang, cofondateur et figure emblématique de Nvidia, est officiellement redevenu le dirigeant du constructeur de puces après une période de suspension temporaire. Lors d'une réunion générale d'une heure tenue au siège de l'entreprise à Santa Clara, dans l'État de la Californie, le dirigeant a présenté des excuses explicites à ses collaborateurs pour avoir enfreint le code de conduite de l'organisation.

Mécanisme de réintégration et excuses publiques

Jensen Huang a admis avoir commis de graves erreurs lors de cet échange direct avec le personnel de l'entreprise technologique. Il a confessé son infidélité envers son épouse, Lori Huang, avec qui il est marié depuis plus de quarante ans, reconnaissant ainsi avoir blessé sa famille et l'ensemble de ses employés.

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Le fondateur de la société a précisé qu'il suivait actuellement une thérapie pour faire face à ces défis personnels. Il a jugé personnellement inacceptable d'avoir violé un code de conduite qu'il avait lui-même contribué à rédiger dès la création de l'entreprise, qui célèbre cette année ses trente dernières années d'existence.

Nvidia continue de revendiquer son statut de premier concepteur mondial des puces essentielles à l'entraînement et au fonctionnement des modèles d'intelligence artificielle les plus avancés. Jensen Huang dirigeait la société depuis sa fondation en 1993, consolidant ainsi sa position au cœur de l'industrie technologique globale.

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Contestation des pressions politiques et rôles des parties

Jensen Huang a fermement rejeté l'idée que sa réintégration avait été orchestrée sous la pression du président américain Donald Trump. Il a affirmé que les membres du conseil d'administration de Nvidia avaient reçu des assurances directes du gouvernement américain confirmant qu'il ne représentait aucune menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Le dirigeant de Nvidia a également remercié l'administration de Donald Trump pour avoir fourni rapidement un accès à des informations de renseignement. Ces éléments ont permis au conseil d'administration de voter en faveur de sa réintégration au poste de directeur général de l'entreprise.

Les soupçons initiaux avaient visé Alice Huang, une cadre de Nvidia et femme d'affaires cliente du groupe, que des responsables américains soupçonnaient de travailler pour le renseignement chinois. Jensen Huang a contesté les accusations selon lesquelles il occupait une place trop centrale et a nié être un patron maltraitant envers son équipe.

Impact financier et prochaines étapes de gouvernance

Les actions de Nvidia ont perdu plus de 5% de leur valeur mardi à Wall Street, après une hausse spectaculaire de 31% la veille et une série de baisses durant les semaines précédentes. Ce mouvement boursier reflète l'incertitude persistante entourant la direction du groupe technologique majeur.

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Donald Trump a confirmé publiquement sur sa chaîne les modalités du retour de Jensen Huang, suscitant des spéculations sur l'impact financier pour les proches du président américain. Selon des sources proches du dossier, les avoirs de Donald Trump auraient gagné jusqu'à 15 millions de dollars en lien avec ces événements.

Des changements structurels vont désormais s'appliquer au sein de la gouvernance de Nvidia. Les cadres dirigeant qui rendent directement compte à Jensen Huang transmettront désormais au conseil d'administration des évaluations régulières de son comportement professionnel.

Jensen Huang avait démissionné initialement le 11 novembre, soit onze jours avant sa réintégration surprise, suite aux révélations médiatiques sur ses liaisons extraconjugales. Le groupe Nvidia n'a pas répondu dans l'immédiat à une sollicitation de l'Agence France-Presse concernant les détails supplémentaires de cette transition.