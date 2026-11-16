Plus de 180.000 signatures et le soutien de Donald Trump poussent au retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia après un scandale d'espionnage.

La situation chez le géant des puces Nvidia s'intensifie rapidement après le départ de Jensen Huang de son poste de directeur général le jeudi 12 novembre. Un mouvement de contestation interne et externe prend de l'ampleur, portant l'ex-patron à se préparer activement à un retour imminent aux commandes de l'entreprise fondée en 1993. Cette dynamique est alimentée par une lettre ouverte publiée le dimanche 15 novembre qui réclame explicitement sa réintégration.

Campagne massive pour la réintégration de Jensen Huang

La mobilisation autour de la figure de Jensen Huang atteint des niveaux sans précédent dans le milieu technologique américain. La pétition hébergée sur le site Stand with Jensen a déjà recueilli plus de 180.000 signatures, dépassant largement les 170.000 mentions initiales. Parmi les soutiens notables figurent des magnats comme Elon Musk, Travis Kalanick et Tim Sweeney, ainsi que 7.000 employés représentant 18% des effectifs du groupe. Les signataires exigent que Jensen Huang soit ramené au pouvoir pendant qu'une enquête indépendante établit les faits, tout en défiant l'entreprise de fournir des preuves convaincantes justifiant son éviction dans l'intérêt de Nvidia.

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Soutien politique et clarification sur l'espionnage chinois

Donald Trump a apporté un soutien inattendu mais déterminant à la cause de Jensen Huang dès lundi. Affirmant que la sécurité nationale n'a pas été compromise par les relations de l'ancien dirigeant avec Alice Huang, le président américain a déclaré qu'il n'était pas opposé à un retour de Huang aux rênes de Nvidia. Il a souligné que beaucoup de personnes souhaitent ce retour et que cela ne serait vraiment pas une mauvaise idée. Cette position intervient alors que des soupçons d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois avaient précédemment conduit à la mise à l'écart de Jensen Huang.

Stratégie de crise et influences économiques de l'IA

Autour de Jensen Huang, une war room s'est constituée avec plusieurs dirigeants pour chercher l'appui de la Maison Blanche et coordonner une stratégie de retour. Elon Musk a amplifié cette pression en affirmant sur X que beaucoup de contrats cruciaux de Nvidia reposaient sur des accords de poignées de main avec Jensen Huang plutôt que sur des traités écrits. Il a averti que sans Jensen, au moins plusieurs de ces accords seraient perdus, reliant directement le succès commercial de l'entreprise au charisme de son fondateur historique.

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Opposition du Trésor et alternatives au leadership

Malgré ce vent de faveur, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a exhorté le dimanche Nvidia à trouver son prochain dirigeant en dehors du groupe. Il a demandé à l'entreprise de révéler si elle avait sciemment laissé s'exporter vers la Chine les modèles de puces d'intelligence artificielle. Parallèlement, Tim Cook, l'ancien dirigeant d'Apple, a reçu un soutien de taille de Donald Trump sur Truth Media. Le président a qualifié Tim Cook de légende capable de remplacer une autre légende, suggérant une transition vers une figure externe plutôt qu'un retour interne.

Enjeux futurs et rôle de l'intérim

L'intérim a été confié à la directrice financière Colette Kress tandis que le paysage politique et économique reste tendu. Jensen Huang, qui défend un marché de l'intelligence artificielle débridé, contraste avec les dirigeants d'Anthropic et d'OpenAI qui prônent plus de régulation. Si ses enfants ont été évoqués comme successeurs potentiels, la pression exercée par les partisans de Jensen Huang et le soutien politique de Donald Trump pourraient bien inverser la tendance, rendant son retour aux commandes de Nvidia de plus en plus probable.