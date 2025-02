Jennifer Lawrence et Ariana Grande : un thriller sur les Real Housewives ?

The Wives, le nouveau projet de Jennifer Lawrence, s'inspire de l'univers des Real Housewives pour raconter l'histoire d'un meurtre dans un groupe de riches matriarches. Ariana Grande pourrait partager l'affiche avec Lawrence dans ce thriller addictif.

Jennifer Lawrence , l'actrice qui a conquis les écrans avec la saga Hunger Games, est de retour avec un nouveau projet ambitieux : The Wives . Après avoir marqué les esprits avec des rôles dans des films comme Happiness Therapy, Joy et Mother!, ainsi que dans la dystopie Don't Look Up aux côtés de Leonardo DiCaprio, Lawrence s'aventure dans un nouveau registre : le thriller.

Cette nouvelle production, qui pourrait la réunir avec Ariana Grande, s'inspire de l'univers fascinant et sulfureux des séries télé-réalité Real Housewives. The Wives, produit par la société Excellent Cadaver de Lawrence, nous entraîne dans un monde de luxe et d'apparences où un groupe de riches matriarches se cache derrière un secret mortel. Au cœur de ce thriller addictif se trouve une meurtrière qui se dissimule parmi ces femmes d'un quotidien scintillant. La tâche qui incombe aux autres est de démasquer l'intrigante coupable. Si l'intrigue reste encore mystérieuse, on sait que Jennifer Lawrence sera impliquée dans la production du film aux côtés des sociétés A24 et Apple Studios, avec qui elle a déjà collaboré sur le film Causeway en 2021. Ariana Grande, connue pour ses talents comiques et son interprétation convaincante dans le rôle de Galinda dans l'adaptation cinématographique de Wicked, a suscité l'intérêt de Hollywood pour ses capacités à jongler entre comédie et drame. Elle aurait été contactée pour plusieurs projets, dont un thriller inspiré par les Real Housewives, qui pourrait la réunir avec Jennifer Lawrence. Grande, toujours en quête de défis créatifs, a exprimé son intérêt pour ce type de projet, mais aucune confirmation n'a encore été donnée. Le film The Wives, actuellement en production, promet d'être une expérience captivante et pleine de rebondissements. L'alliance entre Jennifer Lawrence et Ariana Grande, deux actrices talentueuses et à l'image forte, est une aubaine pour les cinéphiles et devrait donner naissance à une œuvre cinématographique marquante.





