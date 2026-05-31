Jennifer Aniston : qui est cette star qui lui envoie un bouquet de fleurs chaque année pour la fête des mères ?

Jennifer Aniston a confié que son ami et camarade de jeu Adam Sandler a une attention particulière pour elle chaque année à l'occasion de la fête des mères. Bien qu'elle n'ait pas pu avoir d'enfant, l'actrice a droit elle aussi à une attention spéciale lors de cette fête.

Jennifer Aniston a confié que son ami et camarade de jeu Adam Sandler a une attention particulière pour elle chaque année à l'occasion de la fête des mères .

Bien qu'elle n'ait pas pu avoir d'enfant, l'actrice a droit elle aussi à une attention spéciale lors de cette fête. En effet, Adam et sa femme Jackie Sandler envoient chaque année un bouquet de fleurs pour lui apporter leur soutien dans cette épreuve. Jennifer Aniston est une icône que l'on ne présente plus. Aujourd'hui âgée de 57 ans, elle fait partie des références de toute une génération.

Après avoir incarné pendant plusieurs années le rôle de Rachel dans la série, Jennifer Aniston s'est imposée comme une actrice à part entière en jouant dans plusieurs films. Côté vie privée également, elle a toujours fait parler d'elle, notamment pour. La star a aujourd'hui fait le deuil d'un potentiel enfant. Mais le sujet très personnel de la maternité est souvent évoqué lors d'interviews par la star.

Dans l'une d'elles diffusée paren 2023, Jennifer Aniston a partagé une anecdote à propos du soutien qu'elle reçoit de ses proches et notamment, elle a d'ailleurs confié que leur relation avait franchi un nouveau cap lorsque ce dernier et sa femme Jackie, après avoir appris ses problèmes d'infertilité, ont décidé de lui envoyer chaque année un bouquet de fleurs pour la fête des mères. Le jour de la fête des mères est sans doute un triste rappel de ce à quoi a dû faire face Jennifer Aniston.

En effet, l'actrice a révélé ne pas avoir réussi à concevoir d'enfants. Dans une interview accordée au magazine, elle a partagé ses sentiments à propos de cette épreuve. Elle a dit : 'J'essayais de tomber enceinte. Ça a été un chemin compliqué pour moi, celui de la fertilité.

Toutes ces années de spéculation... C'était vraiment difficile. J'aurais tout donné si on m'avait dit : 'Congelez vos ovocytes. Faites-vous ce cadeau'.

On n'y pense pas. Et me voilà aujourd'hui. Le navire a pris l'eau'. Elle a également ajouté : 'On disait que je ne me souciais que de ma carrière.

Et alors quand une femme réussit et qu'elle n'a pas d'enfant... Et la raison pour laquelle mon mari a quitté, la raison pour laquelle nous nous sommes séparés et avons mis un terme à notre mariage, c'est parce que je ne lui faisais pas d'enfant. Jim Curtis. Mais il est vrai qu'on en est à un point où ce n'est plus de mon fait.

Je ne peux plus rien y faire'. Elle a également déclaré qu'elle ne veut pas adopter et qu'elle veut son ADN dans une petite personne. Une chose est sûre, Jennifer Aniston peut compter sur le soutien de ses proches pour traverser les occasions spéciales, telles que la fête des mères





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