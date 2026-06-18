Jenna révèle un incident climatique traumatisant lors de sa lune de miel à Madère dans Mariés au premier regard

Dans un entretien exclusif, Jenna, candidate de la dernière saison de Mariés au premier regard, confie un moment de détresse physique et psychologique vécu lors de sa lune de miel à Madère, attribué à une ascension nocturne dangereuse et à une phobie non prise en compte par la production. Le couple, qui a déjoué les pronostics en restant ensemble, évoque aussi les sacrifices nécessaires pour préserver sa relation sous le feu des projecteurs.

L'émission de télé-réalité Mariés au premier regardcontinue de faire parler d'elle, notamment grâce aux confidences post-diffusion des candidats. Jenna , l'une des participantes de la dernière saison, a accepté de revenir sur un épisode particulièrement difficile de sa lune de miel à Madère , un moment qu'elle n'avait jamais révélé jusqu'à présent.

Invitée sur la chaîne YouTube de Jean-Marc Nichanian, la conseillère bancaire de 39 ans a décrit une expérience marquante, mêlant fatigue extrême, stress et une phobie qu'elle tente de dissimuler. Ce voyage, censé être une phase de découverte romantique après le mariage à Gibraltar, s'est transformé en une épreuve physique et psychologique à la suite d'une ascension nocturne périlleuse organisée par la production pour admirer le lever du soleil.

Jenna raconte avoir été prise d'un malaise en pleine forêt, alors qu'elle courait avec son micro, ignorant les conditions particulièrement difficiles dues à des vents puissants. Dans le même temps, Laurent, son mari à l'époque, attendait sereinement, inconscient de la détresse de sa compagne. Jenna confie avoir terriblement souffert de ce moment, au point de perdre quatre kilos sur l'ensemble du séjour en raison du manque de temps pour manger et d'un stress constant.

Elle ajoute avoir caché cette vulnérabilité à tous, par peur de mettre Laurent mal à l'aise, d'autant plus que ce dernier, selon ses dires, n'aurait pas été informé par la production des risques météorologiques réels avant le départ. Cette révélation met en lumière la pression intense subie par les participants, souvent contraints de relever des défis extrêmes pour le besoin du programme.

Au-delà de cet incident, Jenna et Laurent, qui se connaissaient déjà avant leur union dans le cadre de l'émission, ont finalement décidé de rester ensemble, défiant les pronostics. Plus de huit mois après leur mariage, le couple profite d'une sérénité retrouvée, même s'il a dû faire des sacrifices, notamment en différant un emménagement commun. Ils expliquent vouloir prendre leur temps, loin des attentes du public qui souhaiterait les voir tout accélérer.

Leur histoire, entremêlée de moments intimes, de confidences exclusives et de révélations sur les coulisses du tournage, continue de captiver les fans de l'émission. Jenna évoque également la rencontre de Laurent avec sa famille, pointant une "très rare" similitude entre son mari et ses trois frères, un détail qui a semblé renforcer leur lien.

Malgré des débuts chaotiques, notamment un premier contact jugé "catastrophique" par Jenna elle-même, et des doutes exprimés sur l'authenticité de leur relation, le couple persiste et signe, naviguant entre les projecteurs et une vie privée qu'ils tentent de préserver. Ces multiples confidences, souvent recueillies par des médias spécialisés comme TV Actu, dressent le portrait d'une aventure complexe, où la télé-réalité impose son lot de défis, mais où l'émotion et les liens humains semblent parfois surpasser le cadre artificiel du jeu





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