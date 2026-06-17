Jenna (Mariés au premier regard) révèle le cauchemar caché de son voyage de noces

Lors de son voyage de noces à Madère avec Laurent, Jenna a vécu un malaise vagal qui a gâché le tournage de la séquence emblématique du lever de soleil. La candidate de Mariés au premier regard se confie pour la première fois sur cet incident honteux et épuisant.

Jenna , participante de l'émission Mariés au premier regard, a révélé avoir vécu un véritable cauchemar lors de son voyage de noces à Madère avec Laurent .

Invitée sur la chaîne YouTube de Jean-Marc Nichanian, elle a confié avoir dissimulé cet incident par honte. Alors que les téléspectateurs ont découvert une séquence romantique de lever de soleil, la candidate a en réalité fait un malaise vagal après une randonnée épuisante, dans un état de fatigue extrême accentuée par le stress et une perte de poids de quatre kilos.

Malgré la souffrance, elle a tenté de cacher son malaise aux équipes de tournage, se cachant dans les buissons tandis que son mari et l'équipe l'attendaient pour l'aube. Jenna et Laurent font néanmoins partie des couples encore unis plusieurs mois après le bilan, contrairement à d'autres participants. L'article mentionne également d'autres couples toujours ensemble, comme Antonin et Laury ou Lucile et Alex, ainsi que des informationsannexes sur la rédactrice passionnée de télé-réalité et de séries





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