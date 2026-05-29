Jenna et Laurent : un double mariage qui vire au fiasco ?

Jenna et Laurent, deux candidats de Mariés au premier regard, se sont progressivement rapprochés sous l'œil des caméras. Une étape cruciale, même si une autre revêtait une vraie importance : ce vendredi 29 mai 2026, l'employée de banque de 38 ans a confié : selon le chef de projet décoration de 35 ans, qui était probablement à l'aise avec ce type d'atelier au vu de son métier. Si lors de la cérémonie de mariage,, les autres membres de sa famille ne souhaitant pas être filmés, la rencontre entre les proches de la Marseillaise et l'amateur de stand-up s'est faite rapidement après le mariage. Et Jenna a révélé avoir été, a-t-elle révélé en rappelant que Laurent lui avait offert avant leur 'rencontre' à Gibraltar une peinture représentant les visages d'un homme et d'une femme entremêlés. Très touchée, la jeune femme n'avait pas pu s'empêcher de. Une particularité que Laurent n'a pas vue, puisque lui aussi est daltonien. Et d'ajouter avec humour sur ses frères et leur réaction en voyant le tableau : 'Quand j'ai montré le tableau, les trois ont trouvé qu'il était très bien, ils n'ont absolument pas vu le problème.' 'Cette situation est exceptionnelle', une première attend Jenna et Laurent (Mariés au premier regard), compatibles à 81 % 'Ça me met très mal à l'aise' : on sait enfin la vérité sur la rencontre de Jenna et Laurent de Mariés au premier regard 'C'est un mariage, c'est sérieux' : Laurent (Mariés au premier regard) se fait vertement recadrer par une invitée de sa femme Jenna Jenna (Mariés au premier regard 2026) nous raconte la rencontre entre Laurent et sa fille : 'Elle avait hâte de le rencontrer' - Télé-Loisirs - 29/05/2026 Tombée dans la marmite quand j'étais petite, j'ai troqué la cuillère en bois contre un stylo… mais toujours pour faire saliver. Désormais journaliste, je fais sauter les infos à la poêle et mijoter les sujets avec gourmandise.

a démarré avec difficulté, Jenna et Laurent se sont progressivement rapprochés sous l'œil des caméras. Les deux candidats ont évoqué auprès de Vidéo Femme Actuelle - FEMME ACTUELLE - MAPR : un double mariage qui vire au fiasco ? déjà rencontré son prétendant avant son mariage entre eux et plus l'aventure avançait, plus le couple s'est rapproché..

Une étape cruciale, même si une autre revêtait une vraie importance : ce vendredi 29 mai 2026, l'employée de banque de 38 ans a confié : selon le chef de projet décoration de 35 ans, qui était probablement à l'aise avec ce type d'atelier au vu de son métier. Si lors de la cérémonie de mariage,, les autres membres de sa famille ne souhaitant pas être filmés, la rencontre entre les proches de la Marseillaise et l'amateur de stand-up s'est faite rapidement après le mariage.

Et Jenna a révélé avoir été, a-t-elle révélé en rappelant que Laurent lui avait offert avant leur 'rencontre' à Gibraltar une peinture représentant les visages d'un homme et d'une femme entremêlés. Très touchée, la jeune femme n'avait pas pu s'empêcher de. Une particularité que Laurent n'a pas vue, puisque lui aussi est daltonien.

Et d'ajouter avec humour sur ses frères et leur réaction en voyant le tableau : 'Quand j'ai montré le tableau, les trois ont trouvé qu'il était très bien, ils n'ont absolument pas vu le problème.

' 'Cette situation est exceptionnelle', une première attend Jenna et Laurent (Mariés au premier regard), compatibles à 81 % 'Ça me met très mal à l'aise' : on sait enfin la vérité sur la rencontre de Jenna et Laurent de Mariés au premier regard 'C'est un mariage, c'est sérieux' : Laurent (Mariés au premier regard) se fait vertement recadrer par une invitée de sa femme Jenna Jenna (Mariés au premier regard 2026) nous raconte la rencontre entre Laurent et sa fille : 'Elle avait hâte de le rencontrer' - Télé-Loisirs - 29/05/2026 Tombée dans la marmite quand j'étais petite, j'ai troqué la cuillère en bois contre un stylo… mais toujours pour faire saliver.

Désormais journaliste, je fais sauter les infos à la poêle et mijoter les sujets avec gourmandise





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