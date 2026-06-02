Jenna et Laurent (Mariés au premier regard) expliquent pourquoi ils n'emménagent pas ensemble

Huit mois après leur mariage à Gibraltar dans le cadre de l'émission Mariés au premier regard, le couple formé par Jenna et Laurent reste soudé mais a fait le choix de ne pas encore cohabiter. Ils se confient à Voici sur les raisons de cette décision, la gestion de la famille recomposée et leurs projets communs.

Jenna et Laurent, participants à l'émission Mariés au premier regard, se sont mariés à Gibraltar il y a huit mois. Malgré leur lien fort, le couple a décidé de ne pas emménager ensemble immédiatement.

Ils expliquent vouloir prendre le temps, notamment à cause de la fille de Jenna, adolescente. Ils privilégient des moments en famille ensemble avant de franchir le cap d'une cohabitation permanente. Laurent, nouvellement beau-père, se sent à l'aise dans ce rôle précisément parce qu'ils ne vivent pas encore tous ensemble. Il compare cette situation à une aventure à trois qui se déroule bien.

Professionnellement, les deux humoristes préparent un spectacle en commun pour fin juin. Le couple insiste sur le fait que la société attend d'eux qu'ils aillent vite, mais qu'ils préfèrent avancer à leur rythme. D'autres couples de l'émission, comme Laury et Antonin, sont également toujours ensemble après huit mois et envisagent de fonder une famille. Jenna raconte également la rencontre de Laurent avec sa famille, notamment ses trois frères, avec qui il partage un point commun rare.

L'émission, qui diffuse des épisodesWeekly, continue de susciter l'intérêt des téléspectateurs, notamment pour suivre l'évolution des couples comme Mélanie et Antoine dont le sort reste incertain. Les participants doivent souvent faire face aux pressions et aux attentes du public tout en gérant les défis personnels et familiaux liés à cette expérience unique





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