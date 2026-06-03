Jenna et Laurent : l'habitude de Laurent qui a failli tout gâcher

Jenna et Laurent, l'un des couples les plus solides de cette saison de Mariés au premier regard, ont connu des débuts compliqués. Les deux humoristes ne se connaissaient pas avant leur mariage et ont eu du mal à trouver leurs marques. Cependant, Jenna a rapidement repéré une habitude de Laurent qu'elle refusait de tolérer. Il s'agissait d'une organisation millimétrée, un enfant et un quotidien à cent à l'heure. Laurent a finalement compris l'importance de ce sujet pour Jenna et a commencé à faire des efforts. Depuis, le couple partage la passion du stand-up et se produit ensemble sur scène. Leur histoire se construit personnellement et professionnellement, et ils prévoient de partager la scène dans un théâtre marseillais.

Jenna et Laurent , l'un des couples les plus solides de cette saison de Mariés au premier regard, ont connu des débuts compliqués. Les deux humoristes ne se connaissaient pas avant leur mariage et ont eu du mal à trouver leurs marques.

Cependant, Jenna a rapidement repéré une habitude de Laurent qu'elle refusait de tolérer. Il s'agissait d'une organisation millimétrée, un enfant et un quotidien à cent à l'heure. Laurent a finalement compris l'importance de ce sujet pour Jenna et a commencé à faire des efforts. Depuis, le couple partage la passion du stand-up et se produit ensemble sur scène.

Leur histoire se construit personnellement et professionnellement, et ils prévoient de partager la scène dans un théâtre marseillais





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