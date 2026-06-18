Jenna brise le silence : le malaise vagal avant le premier baiser sur Mariés au premier regard

Jenna raconte les difficultés physiques et émotionnelles vécues lors du voyage de noces, révélant un malaise vagal avant le premier baiser, un épisode non diffusé à l'écran. La vérité derrière le montage de l'émission suscite débat et remise en question du traitement des candidats.

Jenna , l'une des participantes de l'émission Mariés au premier regard, a accepté de revenir sur sa trajectoire émotionnelle lors du voyage de noces avec Laurent, suite à une interview réalisée par le youtubeur Jean Marc Nichanian.

Elle a confié avoir traversé{une} série : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Jenna décrit comment le matin du lever du soleil à Madère, elle a été prise de malaises vagaux juste avant le moment symbolique du premier baiser.

Elle explique que le rythme du tournage, avec des journées commençant à cinq heures du matin et se prolongeant jusqu'à trois heures après les interviews, l'a privatisée de sommeil et d'alimentation suffisante, au point de perdre quatre kilos durant le programme. Elle raconte avoir dû courir dans la forêt, micro à la main, alors que le caméraman la pressait de se hâter avant que le soleil ne se lève.

Malgré la scène idyllique montrée aux téléspectateurs, la réalité était bien plus difficile, marquée par la fatigue extrême, le vertige et le besoin de vomir quelques minutes avant que le soleil ne pointe à l'horizon. La révélation de Jenna a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux, certains spectateurs exprimant leur compassion, d'autres critiquant la pression exercée sur les candidats d'émissions de téléréalité.

Le producteur Stéphane a quant à lui confirmé qu'une partie du montage avait été modifiée, censée laisser apparaître un moment romantique sans les difficultés rencontrées. D'autres candidats, comme Laurent, ont confirmé l'existence de ces embûches, rappelant que le concours exigeait souvent de pousser les participants au-delà de leurs limites physiques et émotionnelles.

Cette confidence rejoint plusieurs témoignages récents où les participants de formats similaires dénoncent le coût humain du divertissement, mettant en lumière la nécessité de repenser les exigences de production afin de garantir le bien‑être des protagonistes





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