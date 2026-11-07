Jenifer invite Isabella sur scène pour sa tournée DJ Tour en mai 2026

Après un duo émouvant le 6 novembre 2026 à Star Academy, Jenifer promet une surprise à Isabella pour sa tournée DJ Tour à l'Adidas Arena de Paris le 29 mai 2026.

Le prime du 6 novembre 2026 a marqué un moment historique pour la franchise Star Academy, réunissant les grands gagnants des saisons passées dans le studio 217. Jenifer, première vainqueur de l'émission en 2002, y a partagé un duo remarqué avec Isabella, créant une complicité instantanée devant les caméras. Cette rencontre entre les deux artistes a servi de préambule à une annonce majeure concernant les projets futurs de la chanteuse icône.

Annonce surprise pour la tournée

Jenifer a offert à Isabella une invitation directe à la rejoindre sur scène lors de son prochain grand événement scénique. Cette proposition inattendue a émergé directement après leur prestation commune, soulignant le lien fort qui s'est tissé entre elles au fil des ans. La chanteuse a exprimé son émotion de retrouver les lieux de ses débuts et d'y inviter une nouvelle génération d'artistes issues de la même lignée.

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L'événement en question est la tournée intitulée DJ Tour, qui débutera officiellement le 28 mai prochain à travers toute la France. La date phare de cette tournée sera celle du 29 mai 2026, à l'Adidas Arena de Paris. Cette invitation place Isabella comme une invitée spéciale de choix pour cette étape capitale de la carrière de Jenifer, reliant les époques du télé-crochet.

Concept artistique et mise en scène

Pierre Garnier, directeur artistique et metteur en scène de la tournée, a détaillé les contours de ce spectacle prometteur. Il assure que le public découvrira une nouvelle facette de la chanteuse, présentée comme Jen comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. La mise en scène reposera sur une énergie collective, mêlant danse, musique live et éléments djing.

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La production prévoit d'entourer Jenifer de danseurs talentueux, de ses musiciens attitrés et d'un DJ professionnel pour créer une ambiance festive. L'objectif affiché est de rassembler le public dans une atmosphère de bonheur pur et de spectacle vivant intensif. Cette approche vise à moderniser l'expérience scénique tout en honorant le répertoire de la chanteuse.

Retour aux sources et héritage

Le retour de Jenifer dans le studio 217 le 6 novembre 2026 a été marqué par des retrouvailles émotionnelles avec les anciens collaborateurs. Elle a salué personnellement Raphaëlle, Kamel et l'ensemble du corps professoral pour leur rôle dans sa formation initiale. La chanteuse a qualifié le public du 217 de meilleur au monde, soulignant la fidélité et l'attachement spécifique à cette communauté.

Isabella a été décrite par Jenifer comme un véritable rayon de soleil, apportant une lumière positive à cette soirée. La performance commune a rappelé l'histoire riche de Star Academy, lancée le 12 janvier 2002 avec la victoire de Jenifer Bartoli. Vingt-cinq ans plus tard, cet événement confirme la pérennité de la marque et la capacité de Jenifer à rester une figure centrale de la musique française.