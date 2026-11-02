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Jenifer et Nikos Aliagas célèbrent le 25e anniversaire de Star Academy

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Jenifer et Nikos Aliagas célèbrent le 25e anniversaire de Star Academy
Jenifer · Nikos Aliagas · Star Academy
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Jenifer annonce un duo inédit avec Nikos Aliagas pour le 25e anniversaire de Star Academy, diffusé le 6 novembre 2026. Découvrez les détails de cette collaboration.

Jenifer a annoncé avec enthousiasme sa participation à un duo inattendu avec Nikos Aliagas pour célébrer les 25 ans de Star Academy. Cette collaboration exceptionnelle est prévue pour l'émission spéciale des anciens vainqueurs, diffusée le vendredi 6 novembre 2026. La première gagnante de l'émission a partagé cette nouvelle en postant une vidéo d'enregistrement sur Instagram ce lundi 2 novembre 2026.

Une collaboration sonore marquant l'histoire

La vidéo publiée sur le réseau social Instagram montre Jenifer et Nikos Aliagas ensemble en studio d'enregistrement. Elle a créé un grand émoi auprès de sa communauté en ligne, recueillant un nombre élevé d'interactions positives de la part de ses followers. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur enthousiasme en commentant sous la publication pour célébrer cette nouvelle sonorité annoncée par l'artiste française.

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Le rôle de Jenifer dans le télé-crochet emblématique

Jenifer est célèbre pour avoir remporté la toute première saison de Star Academy en 2001. Cette victoire a marqué le début de sa carrière professionnelle dans l'industrie musicale et télévisuelle française. Elle reste une figure centrale de l'émission, étant considérée comme la gagnante emblématique de sa première édition historique. Son impact sur la culture pop française reste indéniable depuis deux décennies.

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Les dates clés de la célébration du 25e anniversaire

L'édition spéciale commémorative du 25e anniversaire de Star Academy est programmée pour ce vendredi 6 novembre 2026. L'émission mettra à l'honneur les anciens vainqueurs du télé-crochet historique. En parallèle, une nouvelle publication ou album est annoncé pour le 4 décembre prochain, renforçant la présence médiatique de l'artiste cette fin d'année. Ces événements s'inscrivent dans une stratégie de célébration intensive de l'œuvre de la chanteuse.

Les réactions des fans face à cette annonce

Les réactions des internautes ont été très positives, avec beaucoup de demandes pour un clip vidéo accompagnant cette nouvelle chanson. Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur souhait de voir la réalisation d'un contenu visuel complet pour accompagner le duo. Ces commentaires soulignent l'attente générale du public pour une production de grande qualité, renforçant l'intérêt pour la diffusion de l'émission du 6 novembre 2026.

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